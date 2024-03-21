https://sputniknews.com.tr/20240321/boksa-baslayan-macron-putini-kisisel-amaclari-icin-mi-kullaniyor-1081908085.html

Boksa başlayan Macron, Putin'i kişisel amaçları için mi kullanıyor?

Boksa başlayan Macron, Putin'i kişisel amaçları için mi kullanıyor?

Sputnik Türkiye

Son dönemde Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya stratejik yenilgi vaatleriyle gündemde önemli yer tutmaya devam eden Macron, şimdi de boks... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:27+0300

2024-03-21T12:27+0300

2024-03-21T12:31+0300

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Yakın zamanda Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını söyleyerek 'Napolyonvari' tavırlarıyla gündemde yer bulmakta ısrarcı Fransız liderin boks yaparken çekilen fotoğraflarını değerlendiren Times gazetesi, Macron'un yeni fotoğraflarının, Rusya lideri Vladimir Putin'in güçlü imajını taklit etmeye yönelik bir girişim olduğunu yazdı.Macron’un kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière tarafından Instagram’da yayınlanan boks antremanı fotoğraflarına atıfta bulunan gazeteye göre, bu görüntüler 'nihai erkeklik' mesajı taşırken, daha önce Putin'in ata bindiği ya da judo yaptığı fotoğrafları anımsattığı ifade edildi.Makalede, Macron'un bu şekilde içine kapanık imajından kurtulmaya çalıştığı belirtilirken, ayrıca bu fotoğrafların, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya yönelik kavgacı söyleminin arka planında ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.Macron’un boks yaparken çektirdiği fotoğrafları karşısında sessiz kalamayan Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, “Fransa Cumhurbaşkanı, Putin ile dövüşmeden önce antrenman yapmaya karar verdi” yorumunda bulundu.Philippot, Fransız liderin kişisel fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière tarafından Instagram’da yayınlanan fotoğrafına yaptığı yorumunda, “Macron Putin ile çatışmak istiyor, bu yüzden hazırlık yapıyor” diye espri yaparken, Fransız siyasetçiye göre Macron'u güçlü bir lider gibi göstermeye yönelik bu tür girişimler basit bir propagandadan başka bir şey değil.Macron'un bu fotoğrafları X sosyal ağının kullanıcıları tarafından da tiye alınırken, kullanıcılar Macron'un ünlü aktör Robert De Niro'nun oynadığı siyah-beyaz Kızgın Boğa (Raging Bull) filminden bir kareyi kopyalamaya çalıştığından şüpheleniyor.Robert De Niro, filmin bu fotoğrafa benzer bir sahnesinde, ringde bir rakibine kızgın ve öfkeli bir şekilde vuruyor.

https://sputniknews.com.tr/20240321/moskovadan-parise-cok-net-uyari-ukraynaya-gonderilen-tum-fransiz-askerler-oldurulecek-1081902237.html

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emmanuel macron, boks, rusya, fransa, vladimir putin, the times, napolyon bonapart, ukrayna, fransız askerleri