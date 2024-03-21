https://sputniknews.com.tr/20240321/moskovadan-parise-cok-net-uyari-ukraynaya-gonderilen-tum-fransiz-askerler-oldurulecek-1081902237.html

Moskova'dan Paris'e çok net uyarı: 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'

Moskova'dan Paris'e çok net uyarı: 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Tolstoy, Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği tüm Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından etkisiz hale getirileceğini... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T10:20+0300

2024-03-21T10:20+0300

2024-03-21T10:20+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

rusya

ukrayna

fransız askerleri

kiev

paris

moskova

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 2 numaralı isminden Paris'e çok net bir uyarı geldi.Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Fransız BFMTV'ye Fransızca verdiği röportajda, "Ukrayna topraklarına gelecek Fransız askerlerin tümünü öldüreceğiz. Tümünü" dedi.Tolstoy, daha önce Ukrayna'ya gönderilen 367 Fransız paralı askerin 147'sinin Rus ordusu tarafından halihazırda öldürüldüğünün de altını çizdi.Cumhurbaşkanı Macron'un Kiev'e yönelik yardımda sınırların kaldırılması yönündeki çağrısına da yanıt veren Tolstoy, Rusya'nın bu tür açıklamaları umursamadığını vurguladı.Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştıMacron'un Ukrayna'ya gönderme konusundaki açıklamaları, Mart başından bu yana devam ediyor.Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözlerini sarf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığı tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.'2 bin asker hazırlanıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti."Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/kremlinden-aciklama-fransiz-askerinin-ukraynaya-girmesi-rusya-fransa-savasi-anlamina-mi-gelecek-1081885422.html

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