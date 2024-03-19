https://sputniknews.com.tr/20240319/rusya-dis-istihbarat-servisi-fransa-ukraynaya-2-bin-asker-gonderecek-1081846926.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Fransa, Ukrayna’ya 2 bin asker gönderecek
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Fransa, Ukrayna’ya 2 bin asker gönderecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T17:20+0300
2024-03-19T17:20+0300
2024-03-19T18:29+0300
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini verdi.Narışkin, “Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor” diye konuştu.SVR Direktörü, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurguladı.Narışkin aynı zamanda Fransız ordusunda Ukrayna’da hayatını kaybeden Fransızların sayısının artmasından gözle görülür şekilde endişe duyulduğunu kaydetti.Fransa’da, Paris’in 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Cezayir’deki savaştan bu yana yurtdışında bu kadar kayıp görmediğinin kabul edildiğine dikkat çeken Narışkin, bu nedenle ülkenin askeri liderliğinin Fransız ordusundaki aktif orta düzey subaylar arasında meydana gelebilecek memnuniyetsizlikten endişe ettiğini ifade etti.'Fransa'nın Ukrayna'daki kayıplarının 'eşiği' aştığını biliyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Fransa hükümetinin Ukrayna'daki Fransız kayıplarının sayısının 'psikolojik olarak önemli bir eşiği çoktan aştığını' bildiğini ve bu tür verilerin açıklanmasının vatandaşları protestolara kışkırtabileceğini söyledi.Narışkin açıklamasında, "Macron er ya da geç gerçeği açıklamak zorunda kalacak ama 'itirafı' mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaktır. Bu tür hassas verilerin yayımlanması, özellikle de çiftçilerin ülke genelinde hükümet karşıtı kitlesel protesto gösterileri düzenlediği bir ortamda, vatandaşları protesto gösterilerine kışkırtabilir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/macron-ukraynada-rus-guclerine-karsi-kara-operasyonu-duzenleyebiliriz-1081763008.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, fransa, kremlin, moskova. kremlin. putin, asker, savaş
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, fransa, kremlin, moskova. kremlin. putin, asker, savaş
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Fransa, Ukrayna’ya 2 bin asker gönderecek
17:20 19.03.2024 (güncellendi: 18:29 19.03.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini verdi.
Narışkin, “Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor” diye konuştu.
SVR Direktörü, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurguladı.
Narışkin aynı zamanda Fransız ordusunda Ukrayna’da hayatını kaybeden Fransızların sayısının artmasından gözle görülür şekilde endişe duyulduğunu kaydetti.
Fransa’da, Paris’in 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Cezayir’deki savaştan bu yana yurtdışında bu kadar kayıp görmediğinin kabul edildiğine dikkat çeken Narışkin, bu nedenle ülkenin askeri liderliğinin Fransız ordusundaki aktif orta düzey subaylar arasında meydana gelebilecek memnuniyetsizlikten endişe ettiğini ifade etti.
'Fransa'nın Ukrayna'daki kayıplarının 'eşiği' aştığını biliyor'
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Fransa hükümetinin Ukrayna'daki Fransız kayıplarının sayısının 'psikolojik olarak önemli bir eşiği çoktan aştığını' bildiğini ve bu tür verilerin açıklanmasının vatandaşları protestolara kışkırtabileceğini söyledi.
Narışkin açıklamasında, "Macron er ya da geç gerçeği açıklamak zorunda kalacak ama 'itirafı' mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaktır. Bu tür hassas verilerin yayımlanması, özellikle de çiftçilerin ülke genelinde hükümet karşıtı kitlesel protesto gösterileri düzenlediği bir ortamda, vatandaşları protesto gösterilerine kışkırtabilir" diye ekledi.