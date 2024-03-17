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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240317/macron-ukraynada-rus-guclerine-karsi-kara-operasyonu-duzenleyebiliriz-1081763008.html
Macron: Ukrayna'da Rus güçlerine karşı kara operasyonu düzenleyebiliriz
Macron: Ukrayna'da Rus güçlerine karşı kara operasyonu düzenleyebiliriz
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etti. Rus... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T09:47+0300
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Le Parisien'e demeç veren Macron, "Belki bir noktada, ben bunu istemiyorum ve başlatan taraf olmayacağım, Rus kuvvetlerine karşı koymak için nerede olursa olsun kara operasyonu düzenlenmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.'Putin'le görüşmeye hazırım'Bu arada Macron, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin önerileri Putin'le görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna televizyonlarına verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesine yönelik önerileri görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Macron, "Putin ararsa telefonu açarım. Bu benim sorumluluğum ve onun önerilerini dinleyeceğim. Fransa'nın Ukrayna'da süren çatışmadaki rolü ‘savaşın siniri’ gibidir. Bir yandan Ukrayna'nın savunma kabiliyetini, askeri teçhizatını güçlendirmek için gereken her şeyi tedarik etmemiz, ama aynı zamanda gerilimi düşürmeye de katkıda bulunmamız gerekiyor. Putin bir şey teklif etmek isterse dinlerim" dedi. Fransa saldırıların başlatıcısı olmayacakMacron, Paris'in Ukrayna'da gerilimin artması durumunda tepki vermeye hazır olduğunu ancak saldırganlığın başlatıcısı olmayacağını belirterek, “Her türlü tehdide hazırız. Rusya Federasyonu tarafından gerilim daha da tırmandırılırsa Ukrayna'nın ve Avrupalıların güvenliği için tepki vermeye hazır olacağız, ancak saldırganlığı başlatan ilk Fransa olmayacak” diye konuştu.‘Fransa'nın 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları süresince ateşkes ilan edilmesini önerip önermeyeceği’ sorusuna Macron, “Bunu isteyeceğiz” yanıtını verdi.'Afrika ile bağlantılı olabilir'Bir süre önce gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda Putin, son dönemde Macron’un Rusya karşıtı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaliyle ilgili sözlerinin, Fransız liderin Moskova'ya karşı sert tepkisinin Afrika'daki eylemlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekmişti.Kiselev’in, 'Paris'ten gelen Rusya karşıtı açıklamaların, Rusya'nın ‘Afrika'nın kaderine müdahale etmesinin’ intikamı olup olmadığı' ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rus lider, “Evet, bu konuda bazı kırgınlıklar olduğunu düşünüyorum. Ancak kendisi (Macron) ve ben doğrudan temas halindeyken bu konuda yeterince açık konuştuk" derken, Rusya'nın Fransa'yı oradan çıkarmadığını, Afrikalı liderlerin kendilerinin Rusya ile çalışmak istediklerini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/nato-genel-sekreter-yardimcisi-rusya-ile-birkac-yil-surecek-gergin-iliskilere-hazirlanmaliyiz-1081762484.html
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Macron: Ukrayna'da Rus güçlerine karşı kara operasyonu düzenleyebiliriz

09:47 17.03.2024
© AP Photo / Omar HavanaEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etti. Rus lider Putin'le görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.
Le Parisien'e demeç veren Macron, "Belki bir noktada, ben bunu istemiyorum ve başlatan taraf olmayacağım, Rus kuvvetlerine karşı koymak için nerede olursa olsun kara operasyonu düzenlenmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

'Putin'le görüşmeye hazırım'

Bu arada Macron, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin önerileri Putin'le görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.
Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna televizyonlarına verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesine yönelik önerileri görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Macron, "Putin ararsa telefonu açarım. Bu benim sorumluluğum ve onun önerilerini dinleyeceğim. Fransa'nın Ukrayna'da süren çatışmadaki rolü ‘savaşın siniri’ gibidir. Bir yandan Ukrayna'nın savunma kabiliyetini, askeri teçhizatını güçlendirmek için gereken her şeyi tedarik etmemiz, ama aynı zamanda gerilimi düşürmeye de katkıda bulunmamız gerekiyor. Putin bir şey teklif etmek isterse dinlerim" dedi.

Fransa saldırıların başlatıcısı olmayacak

Macron, Paris'in Ukrayna'da gerilimin artması durumunda tepki vermeye hazır olduğunu ancak saldırganlığın başlatıcısı olmayacağını belirterek, “Her türlü tehdide hazırız. Rusya Federasyonu tarafından gerilim daha da tırmandırılırsa Ukrayna'nın ve Avrupalıların güvenliği için tepki vermeye hazır olacağız, ancak saldırganlığı başlatan ilk Fransa olmayacak” diye konuştu.

‘Fransa'nın 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları süresince ateşkes ilan edilmesini önerip önermeyeceği’ sorusuna Macron, “Bunu isteyeceğiz” yanıtını verdi.

'Afrika ile bağlantılı olabilir'

Bir süre önce gazeteci Dmitriy Kiselev’e verdiği röportajda Putin, son dönemde Macron’un Rusya karşıtı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaliyle ilgili sözlerinin, Fransız liderin Moskova'ya karşı sert tepkisinin Afrika'daki eylemlerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekmişti.

Kiselev’in, 'Paris'ten gelen Rusya karşıtı açıklamaların, Rusya'nın ‘Afrika'nın kaderine müdahale etmesinin’ intikamı olup olmadığı' ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rus lider, “Evet, bu konuda bazı kırgınlıklar olduğunu düşünüyorum. Ancak kendisi (Macron) ve ben doğrudan temas halindeyken bu konuda yeterince açık konuştuk" derken, Rusya'nın Fransa'yı oradan çıkarmadığını, Afrikalı liderlerin kendilerinin Rusya ile çalışmak istediklerini ifade etmişti.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız
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