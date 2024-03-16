https://sputniknews.com.tr/20240316/nato-genel-sekreter-yardimcisi-rusya-ile-birkac-yil-surecek-gergin-iliskilere-hazirlanmaliyiz-1081762484.html
NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız
NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini belirtti. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T23:14+0300
2024-03-16T23:14+0300
2024-03-16T23:14+0300
dünya
rusya
nato
vladimir putin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072271693_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_8c79036b15756aa741397404c2f273ee.jpg
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya'nın Köstence kentinde gazetecilere verdiği demeçte, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Geoana, “Birkaç yıl daha sürecek gergin ilişkilere hazırlanmamız gerekiyor. Topraklarımızı ve müttefiklerimizi koruyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.Geoana ayrıca, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin mevcut durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel askeri harekatın başlamasının ardından, Rusya’nın 30 yıldır Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda NATO ile anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak buna karşılık ya alaycı aldatmalar ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldığını, bu arada NATO’nun Moskova'nın itirazlarına rağmen giderek genişleyerek Rusya sınırlarına yaklaşmaya devam ettiğini belirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240316/peskov-putin-ordudan-saldiri-girisimlerine-iliskin-surekli-raporlar-aliyor-1081761475.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072271693_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_4e54e4de7689743f213b5137876f7b1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nato, vladimir putin
rusya, nato, vladimir putin
NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini belirtti.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya'nın Köstence kentinde gazetecilere verdiği demeçte, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Geoana, “Birkaç yıl daha sürecek gergin ilişkilere hazırlanmamız gerekiyor. Topraklarımızı ve müttefiklerimizi koruyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.
Geoana ayrıca, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin mevcut durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel askeri harekatın başlamasının ardından, Rusya’nın 30 yıldır Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda NATO ile anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak buna karşılık ya alaycı aldatmalar ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldığını, bu arada NATO’nun Moskova'nın itirazlarına rağmen giderek genişleyerek Rusya sınırlarına yaklaşmaya devam ettiğini belirmişti.