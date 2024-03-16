https://sputniknews.com.tr/20240316/nato-genel-sekreter-yardimcisi-rusya-ile-birkac-yil-surecek-gergin-iliskilere-hazirlanmaliyiz-1081762484.html

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmalıyız

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini belirtti. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T23:14+0300

2024-03-16T23:14+0300

2024-03-16T23:14+0300

dünya

rusya

nato

vladimir putin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072271693_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_8c79036b15756aa741397404c2f273ee.jpg

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya'nın Köstence kentinde gazetecilere verdiği demeçte, NATO ülkelerinin Rusya ile birkaç yıl sürecek gergin ilişkilere hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Geoana, “Birkaç yıl daha sürecek gergin ilişkilere hazırlanmamız gerekiyor. Topraklarımızı ve müttefiklerimizi koruyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.Geoana ayrıca, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin mevcut durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel askeri harekatın başlamasının ardından, Rusya’nın 30 yıldır Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda NATO ile anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak buna karşılık ya alaycı aldatmalar ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldığını, bu arada NATO’nun Moskova'nın itirazlarına rağmen giderek genişleyerek Rusya sınırlarına yaklaşmaya devam ettiğini belirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240316/peskov-putin-ordudan-saldiri-girisimlerine-iliskin-surekli-raporlar-aliyor-1081761475.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, vladimir putin