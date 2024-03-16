https://sputniknews.com.tr/20240316/peskov-putin-ordudan-saldiri-girisimlerine-iliskin-surekli-raporlar-aliyor-1081761475.html

Peskov: Putin, ordudan saldırı girişimlerine ilişkin sürekli raporlar alıyor

Peskov: Putin, ordudan saldırı girişimlerine ilişkin sürekli raporlar alıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in son günlerde Rus topraklarına yönelik saldırı girişimlerine ilişkin ordudan sürekli raporlar aldığını... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T21:47+0300

2024-03-16T21:47+0300

2024-03-16T21:47+0300

dünya

dmitriy peskov

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son günlerde Belgorod ve Kursk bölgelerine yönelik saldırı girişimlerine ilişkin ordudan sürekli raporlar aldığını söyledi.Peskov, “Putin, son günlerde Belgorod ve Kursk bölgelerindeki topraklarımıza saldırı girişimlerine ilişkin ordudan sürekli raporlar alıyor. Tüm saldırılar püskürtüldü. 2 bin 500 sabotajcıdan bin 700'ü vuruldu. Düşmanın kesin kayıpları 550'ye ulaştı” dedi.Kremlin Sözcüsü, "Dün gece düşmanın Belgorod ve Kursk bölgelerine girmeye yönelik birkaç girişimi daha oldu. Hepsi püskürtüldü. Hiçbir girişim Rusya sınırına ulaşmayı başaramadı. Kayıpları yüzde 60-70 civarında” diye konuştu.Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ordusunun sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından Rusya topraklarına sızma girişimlerini önlediklerini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve topçu ateşi sonucunda 30’a yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, Çekya yapımı bir Vampire çok namlulu roketatar sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-rabotino-kasabasina-yerlesti-1081760963.html

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dmitriy peskov, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı