https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-rabotino-kasabasina-yerlesti-1081760963.html
Rus birlikleri Zaporojye bölgesindeki Rabotino kasabasına yerleşti
Rus birlikleri Zaporojye bölgesindeki Rabotino kasabasına yerleşti
Sputnik Türkiye
Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Rabotino kasabasına yerleşerek tahkimat noktaları kurduğu bildirildi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T20:22+0300
2024-03-16T20:22+0300
2024-03-16T20:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki cephe hattında bulunan Rabotino kasabasının merkezinde tahkimat noktaları kurduğunu söyledi.Rogov, “Ordumuz Rabotino'da taktiksel başarılar elde etti. Kasabanın güney kısmını kontrolü altına alan Rus birlikleri şu anda merkezde tahkimat noktaları kuruyor” dedi.Şubat ayının sonunda Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Rabotino'daki pozisyonunu güçlendirdiğini bildirmişti. Kısa süre sonra Rogov, Rus birliklerinin kasabanın güney kısmının kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.
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vladimir rogov, zaporojye, rusya
vladimir rogov, zaporojye, rusya
Rus birlikleri Zaporojye bölgesindeki Rabotino kasabasına yerleşti
Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Rabotino kasabasına yerleşerek tahkimat noktaları kurduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki cephe hattında bulunan Rabotino kasabasının merkezinde tahkimat noktaları kurduğunu söyledi.
Rogov, “Ordumuz Rabotino'da taktiksel başarılar elde etti. Kasabanın güney kısmını kontrolü altına alan Rus birlikleri şu anda merkezde tahkimat noktaları kuruyor” dedi.
Şubat ayının sonunda Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Rabotino'daki pozisyonunu güçlendirdiğini bildirmişti. Kısa süre sonra Rogov, Rus birliklerinin kasabanın güney kısmının kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.