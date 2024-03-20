https://sputniknews.com.tr/20240320/kremlinden-aciklama-fransiz-askerinin-ukraynaya-girmesi-rusya-fransa-savasi-anlamina-mi-gelecek-1081885422.html

Kremlin'den açıklama: Fransız askerinin Ukrayna'ya girmesi, Rusya-Fransa savaşı anlamına mı gelecek?

Kremlin'den açıklama: Fransız askerinin Ukrayna'ya girmesi, Rusya-Fransa savaşı anlamına mı gelecek?

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız askerinin Ukrayna'ya girmesinin Rusya-Fransa savaşının fiilen başlaması anlamına geleceği yorumların anımsatılması... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:19+0300

2024-03-20T16:19+0300

2024-03-20T16:19+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

moskova

rusya

fransa

emmanuel macron

fransız askerleri

napolyon bonapart

ukrayna

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Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndereceğine dair haberler gündemdeki sıcaklığını korurken Kremlin Sözcüsü Peskov'a Paris'in bu yönde atacağı olası bir adımın Rusya-Fransa savaşının fiilen başlaması anlamına gelip gelmeyeceği soruldu.Peskov, "Seçim gecesini, Devlet Başkanı'nın o geceki konuşmasını hatırlarsanız, orada sorunuza yanıt vermişti. Devlet Başkanı'nın ne dediğini bir okuyun, cevabı bulacaksınız" yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil” demişti.'Macron, asker gönderme konusunda tutarlı'Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya Fransız askeri gönderme konusunda son haftalarda tutarlı bir çizgi izlediğini de söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron son birkaç haftadır bir birlik gönderme olasılığına ilişkin tezinde çok tutarlı davrandı, bunu inkar etmiyor. Burada çeviride muğlaklıktan pek söz edilemez. Bunun Avrupa'nın farklı başkentlerinde muğlak bir şekilde algılandığı kesin. Bu aşikar. Biz de çok dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'2 bin asker hazırlanıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, dün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti."Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/kiev-macronun-ukraynaya-fransiz-askeri-gondermesinin-nedenini-acikladi-1081872000.html

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