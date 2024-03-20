https://sputniknews.com.tr/20240320/kiev-macronun-ukraynaya-fransiz-askeri-gondermesinin-nedenini-acikladi-1081872000.html

Kiev, Macron'un Ukrayna'ya Fransız askeri göndermesinin nedenini açıkladı

Kiev, Macron'un Ukrayna'ya Fransız askeri göndermesinin nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev’e asker göndererek Ukraynalı askerleri ülke dışında değil, ülke içinde... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T11:36+0300

2024-03-20T11:36+0300

2024-03-20T11:43+0300

ukrayna krizi

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fransa

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede, son günlerde Ukrayna'ya birlik gönderme konusunda ‘tuhaf şeyler’ söyleyen Macron’un Fransa’yla birlikte diğer Avrupa ülkelerinde de tepkilere neden olan sert ifadelerinin nedenini açıklayan Kuleba, “Macron Ukrayna'ya asker göndermekten söz ettiğinde Avrupalı liderler paniğe kapıldı. Ancak Macron sadece Ukrayna askerlerinin şu anda olduğu gibi ülke dışında değil, doğrudan Ukrayna'da eğitilmesi olasılığından söz ediyordu” iddiasında bulundu.Kiev'in hiçbir zaman diğer ülkelerden asker gönderilmesini talep etmediğini de sözlerine ekleyen Kuleba, Kiev'in ‘Rus ordusunun lojistik merkezlerini yok etmek için’ mühimmat, insansız hava aracı (İHA) ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.Sputnik’e konuşan Rogov ise farklı görüşteFransız askerlerinin Kiev’e gönderilmesini yorumlayan Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren ‘Biz Rusya'yla birlikteyiz’ sivil toplum hareketinin lideri Vladimir Rogov ise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkedeki protesto eğilimlerini Fransız askerlerin eliyle bastıracağını belirtti.Sputnik’e konuşan Rogov, “Bu büyük ölçüde işgalci bir birlik. Rusya’ya karşı savaşmaları için değil, Ukrayna’dan geriye kalacak Batı’nın kontrolündeki bölgelerde baskılar için gerekecek. Yabancı askerler, Zelenskiy rejimini ayakta tutmak için lazım” dedi.Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin iptal edildiğini anımsatan Rogov, mayıs ayından itibaren Zelenskiy’in başkanlık koltuğunda oturmasının gayri meşru olduğuna Batı’nın bile karşı çıkamayacağını kaydederek sözlerini şöyle sonlandırdı:‘Tuhaf şeyler’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya birlik gönderme konusunda "tuhaf şeyler" söylediğini belirtmişti.Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya askeri birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarını eleştiren Zaharova, Macron’un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, “Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı" ifadesini kullandı.Daha önce Macron, Ukrayna medyasına Fransa'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları süresince Rusya'ya ateşkes teklif edeceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240320/rusya-fransa-ukraynadaki-askeri-varligini-reddederek-kendi-vatandaslarini-reddediyor-1081864436.html

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ukrayna, fransa, rusya, fransız askerleri, emmanuel macron, kiev, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir rogov, mariya zaharova