https://sputniknews.com.tr/20240321/avrupada-iki-kardes-ulkenin-arasi-ukrayna-yuzunden-acildi-1081912185.html

Avrupa’da iki kardeş ülkenin arası Ukrayna yüzünden açıldı

Avrupa’da iki kardeş ülkenin arası Ukrayna yüzünden açıldı

Sputnik Türkiye

Rusya'ya karşı stratejik yenilgi hedefine ulaşamayan Avrupa ülkeleri arasında, barış müzakereleri ve 'savaşa devam' ilanları arasında sıkışan komşular arasında... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:57+0300

2024-03-21T13:57+0300

2024-03-21T13:57+0300

ukrayna krizi

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slovakya

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nato

avrupa birliği

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la giderek şiddetlenen 'Ukrayna’ya askeri yardım' konusunda sergilenen farklı yaklaşımların, Çekya ve Slovakya hükümetleri arasında bugüne kadar görülmeyen kopuşa yol açtığı kaydedildi.Siyaset uzmanı Ishaan Tharoor, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “İki ülke her zaman kardeşlik ilişkilerini sıcak tutmayı başarmıştı. Ancak Ukrayna’ya destek konusundaki anlaşmazlık, benzeri görülmemiş bir kopuşa yol açtı” ifadesini kullandı.Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinden sonra Çekya, Slovakya’yla gayri resmi hükümetler arası istişareleri askıya alırken, buna karşılık "Batı'nın Ukrayna stratejisinin en başından beri işe yaramadığını" itiraf eden Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkeler arasındaki tarihi gelenekleri bozmakla suçladığı Çekyalı mevkidaşı Petr Fiala’yı Ukrayna’daki çatışmanın uzamasına destek verdiği için eleştirdi.Ishaan Tharoor’un görüşüne göre, iki ülke lideri arasında ortaya çıkan gerilim büyük olasılıkla iç siyasi mücadeleden kaynaklanırken, yazar, Fiala’nın başlıca rakibinin Rusya yanlısı siyasi çizgi sergilediğini iddia ediyor.Slovakya’da son anketlere büyük farkla önde olan Cumhurbaşkanı Adayı Peter Pellegrini de Rusya yanlısı siyasetçi olarak gösteriliyor. Gazeteci, bu ülkelerin vatandaşları arasında da benzer eğilimlerin gözlemlendiğine dikkat çekti.Yazıda, “Her iki ülkede önemli büyüklükteki kitleler Batı’ya kuşkuyla yaklaşıyor ve Rusya’nın bu savaşa olan bakış açısına açık” ifadesine yer verildi.Çekya, NATO’nun Avrupalı üyeleri arasında, Ukrayna’ya askeri yardımın en aktif destekçilerinden biri olarak bilinirken, Fiala, geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna ordusuna 300 bin mermi sağlamak için gereken parayı müttefiklerle birlikte topladıklarını duyurmuştu.Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya mühimmat sağlamak için partner arayışlarını sürdüreceklerini belirtmişti.Slovakya Başbakanı Fico ise defalarca Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulunarak Ukrayna ordusuna silah yardımını reddetmişti. Avrupa ülkelerinin büyük kısmını Rusya’ya nefret beslemekle suçlayan Fico, bu ülkelerin Rusya’yı zayıflatmak için son Ukraynalı askere kadar savaşmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240320/avrupa-konseyi-baskani-michel-cok-onemli-bir-anla-karsi-karsiyayiz-1081877702.html

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çekya, slovakya, rusya, ukrayna, robert fico, nato, avrupa birliği