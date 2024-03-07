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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/slovakya-basbakani-ficodan-cekyaya-ukrayna-uyarisi-1081479212.html
Slovakya Başbakanı Fico'dan Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı
Slovakya Başbakanı Fico'dan Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'yla hükümetler arası istişareleri iptal eden Prag yönetiminin Ukrayna'daki durumla ilgili görüş ayrılığı yüzünden... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T13:16+0300
2024-03-07T13:16+0300
ukrayna krizi
robert fico
slovakya
çekya
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
prag
bratislava
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, dış politikadaki görüş ayrılıkları nedeniyle yararsız gördüklerini söyleyerek önümüzdeki hafta ve aylarda Slovakya'yla siyasi istişarelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.Fiala'nın sözlerine tepki gösteren Fico, "Slovak hükümeti hiçbir zaman, tekrar ediyorum, hiçbir zaman derin Çek-Slovak ilişkilerini tehlikeye atmayacak. Çek hükümeti liderlerinin yalnızca Ukrayna'daki savaşı desteklemekle ilgilendikleri için ilişkileri riske atmaya karar verdiklerini görüyoruz. Slovak hükümeti ise açıkça barıştan söz ediyor" dedi.Çekya hükümetinin kararının Slovakya'nın egemen dış politikasını etkilemeyeceğinin altını çizen Fico, "Çekya hükümeti Slovakya'da her zaman memnuniyetle karşılanır. Slovakya olarak siyasi ilişkilerimizi Çekya ve Slovakya'nın bir arada yaşamasıyla hiçbir ilgisi olmayan barışa ilişkin farklı görüşlerle boğmayacağız" ifadelerini kullandı.Prag ve Bratislava'nın dış politikasındaki temel ihtilaflar, Ukrayna'daki çatışmanın değerlendirilmesiyle bağlantılı. Çekya, askeri teçhizat tedariği de dahil Kiev'e her türlü desteği verirken, Fico liderliğindeki yeni Slovakya hükümeti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah transfer etmeyi reddediyor.30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.Çekya ise UIkrayna'ya koşulsuz destek sunarken, Rusya karşıtı tutum izleyerek dış politikasında ABD'nin talimatlarını uyguluyor.Geçtiğimiz yıl konuşan Çekya Savunma Bakanı, Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu kararın onaylanmasına tepki göstererek, bu karar sonrası ülkesinin BM’den çekilmesi gerektiğini söylemişti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan geçen ve Gazze'de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının’ istendiği karar tasarısını değerlendiren ülkenin savunma bakanı Jana Cernochova, onaylanan belgenin teröristlere desteği ifade ettiğini yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/fico-ingiliz-buyukelcinin-slovak-hukumetinin-ukrayna-tutumuna-iliskin-aciklamalari-soke-etti-1081330860.html
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robert fico, slovakya, çekya, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, prag, bratislava, avrupa birliği
robert fico, slovakya, çekya, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, prag, bratislava, avrupa birliği

Slovakya Başbakanı Fico'dan Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı

13:16 07.03.2024
© AP Photo / Petr David JosekSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'yla hükümetler arası istişareleri iptal eden Prag yönetiminin Ukrayna'daki durumla ilgili görüş ayrılığı yüzünden ikili ilişkileri tehdit altına attığını belirtti.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, dış politikadaki görüş ayrılıkları nedeniyle yararsız gördüklerini söyleyerek önümüzdeki hafta ve aylarda Slovakya'yla siyasi istişarelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.
Fiala'nın sözlerine tepki gösteren Fico, "Slovak hükümeti hiçbir zaman, tekrar ediyorum, hiçbir zaman derin Çek-Slovak ilişkilerini tehlikeye atmayacak. Çek hükümeti liderlerinin yalnızca Ukrayna'daki savaşı desteklemekle ilgilendikleri için ilişkileri riske atmaya karar verdiklerini görüyoruz. Slovak hükümeti ise açıkça barıştan söz ediyor" dedi.
Çekya hükümetinin kararının Slovakya'nın egemen dış politikasını etkilemeyeceğinin altını çizen Fico, "Çekya hükümeti Slovakya'da her zaman memnuniyetle karşılanır. Slovakya olarak siyasi ilişkilerimizi Çekya ve Slovakya'nın bir arada yaşamasıyla hiçbir ilgisi olmayan barışa ilişkin farklı görüşlerle boğmayacağız" ifadelerini kullandı.
Prag ve Bratislava'nın dış politikasındaki temel ihtilaflar, Ukrayna'daki çatışmanın değerlendirilmesiyle bağlantılı. Çekya, askeri teçhizat tedariği de dahil Kiev'e her türlü desteği verirken, Fico liderliğindeki yeni Slovakya hükümeti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah transfer etmeyi reddediyor.
30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.
Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.
Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.
Çekya ise UIkrayna'ya koşulsuz destek sunarken, Rusya karşıtı tutum izleyerek dış politikasında ABD'nin talimatlarını uyguluyor.
Geçtiğimiz yıl konuşan Çekya Savunma Bakanı, Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu kararın onaylanmasına tepki göstererek, bu karar sonrası ülkesinin BM’den çekilmesi gerektiğini söylemişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan geçen ve Gazze'de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının’ istendiği karar tasarısını değerlendiren ülkenin savunma bakanı Jana Cernochova, onaylanan belgenin teröristlere desteği ifade ettiğini yazdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
Ukrayna krizi
Fico: İngiliz Büyükelçi’nin Slovak hükümetinin Ukrayna tutumuna ilişkin açıklamaları şoke etti
4 Mart, 00:31
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