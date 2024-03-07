https://sputniknews.com.tr/20240307/slovakya-basbakani-ficodan-cekyaya-ukrayna-uyarisi-1081479212.html

Slovakya Başbakanı Fico'dan Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı

Slovakya Başbakanı Fico'dan Çekya'ya 'Ukrayna' uyarısı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'yla hükümetler arası istişareleri iptal eden Prag yönetiminin Ukrayna'daki durumla ilgili görüş ayrılığı yüzünden... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T13:16+0300

2024-03-07T13:16+0300

2024-03-07T13:16+0300

ukrayna krizi

robert fico

slovakya

çekya

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

prag

bratislava

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, dış politikadaki görüş ayrılıkları nedeniyle yararsız gördüklerini söyleyerek önümüzdeki hafta ve aylarda Slovakya'yla siyasi istişarelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.Fiala'nın sözlerine tepki gösteren Fico, "Slovak hükümeti hiçbir zaman, tekrar ediyorum, hiçbir zaman derin Çek-Slovak ilişkilerini tehlikeye atmayacak. Çek hükümeti liderlerinin yalnızca Ukrayna'daki savaşı desteklemekle ilgilendikleri için ilişkileri riske atmaya karar verdiklerini görüyoruz. Slovak hükümeti ise açıkça barıştan söz ediyor" dedi.Çekya hükümetinin kararının Slovakya'nın egemen dış politikasını etkilemeyeceğinin altını çizen Fico, "Çekya hükümeti Slovakya'da her zaman memnuniyetle karşılanır. Slovakya olarak siyasi ilişkilerimizi Çekya ve Slovakya'nın bir arada yaşamasıyla hiçbir ilgisi olmayan barışa ilişkin farklı görüşlerle boğmayacağız" ifadelerini kullandı.Prag ve Bratislava'nın dış politikasındaki temel ihtilaflar, Ukrayna'daki çatışmanın değerlendirilmesiyle bağlantılı. Çekya, askeri teçhizat tedariği de dahil Kiev'e her türlü desteği verirken, Fico liderliğindeki yeni Slovakya hükümeti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah transfer etmeyi reddediyor.30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.Çekya ise UIkrayna'ya koşulsuz destek sunarken, Rusya karşıtı tutum izleyerek dış politikasında ABD'nin talimatlarını uyguluyor.Geçtiğimiz yıl konuşan Çekya Savunma Bakanı, Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu kararın onaylanmasına tepki göstererek, bu karar sonrası ülkesinin BM’den çekilmesi gerektiğini söylemişti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan geçen ve Gazze'de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının’ istendiği karar tasarısını değerlendiren ülkenin savunma bakanı Jana Cernochova, onaylanan belgenin teröristlere desteği ifade ettiğini yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240304/fico-ingiliz-buyukelcinin-slovak-hukumetinin-ukrayna-tutumuna-iliskin-aciklamalari-soke-etti-1081330860.html

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robert fico, slovakya, çekya, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, prag, bratislava, avrupa birliği