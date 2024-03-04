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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/fico-ingiliz-buyukelcinin-slovak-hukumetinin-ukrayna-tutumuna-iliskin-aciklamalari-soke-etti-1081330860.html
Fico: İngiliz Büyükelçi’nin Slovak hükümetinin Ukrayna tutumuna ilişkin açıklamaları şoke etti
Fico: İngiliz Büyükelçi’nin Slovak hükümetinin Ukrayna tutumuna ilişkin açıklamaları şoke etti
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak hükümetinin Ukrayna ile ilgili tutumunu eleştiren İngiltere Büyükelçisi’nin sözlerine tepki gösterdi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T00:31+0300
2024-03-04T00:31+0300
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Slovakya Başbakanı Fico, İngiliz Büyükelçi Baker’ın Slovak hükümetinin Ukrayna ile ilgili tutumuna ilişkin yaptığı yorum karşısında şoka uğradığını söyledi.İngiltere’nin Slovakya Büyükelçisi Nigel Baker, daha önce X platformundaki büyükelçilik hesabında bir video mesaj yayınlamış, Slovak hükümetinin Batı’nın Ukrayna’da barışı desteklemediği yönündeki açıklamalarına şaşırdığını ve bu görüşe katılmadığını ifade etmişti. İngiliz Büyükelçi, Slovakya’nın da Batı'nın bir parçası, NATO ve Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğunu belirtmişti.Başbakan Fico ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Büyükelçisi Nigel Baker’ın Slovak hükümetinin politikası hakkında konuşma şekli beni şoke etti. Bizim büyükelçimizin Londra’da konuştuğunu, İngiliz Kabinesi’nin ve İngiltere Başbakanı’nın politikaları hakkında yorum yaptığını düşünün. Büyükelçinin Batı’nın Ukrayna’da barışı desteklemediği yönündeki tutumuma şaşırması karşısında şaşkınım” ifadelerini kullandı.İngiliz Büyükelçi’nin Slovak vatandaşlarına eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna yönetimini Rusya ile barış anlaşması imzalamaması için etkilemekle nasıl bir rol oynadığını açıklamasının daha iyi olacağını vurgulayan Fico’ya göre imzalanmayan o anlaşma, Ukrayna’ya Avrupa geleceğini ve askeri tarafsızlığını garanti ediyordu.Büyükelçinin dikkatini İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un geçen hafta yapılan Paris zirvesindeki savaş çığırtkanlığı dolu konuşmasına da çeken Fico, “Bunlar, onun Batı’nın Ukrayna’da barışı sağlama konusundaki samimiyetine ikna olmadığıma şaşırmaması için en az iki neden. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, Batı’nın Ukrayna’daki savaşı Rusya’yı ekonomik, askeri ve siyasi olarak zayıflatmak için kullanma stratejisinin işe yaramıyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusyanin-washington-buyukelcisi-abd-ukraynaya-asker-gondermesinin-tehlikelerini-anliyor-1081162453.html
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robert fico, slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, avrupa birliği, nato
robert fico, slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, avrupa birliği, nato

Fico: İngiliz Büyükelçi’nin Slovak hükümetinin Ukrayna tutumuna ilişkin açıklamaları şoke etti

00:31 04.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovak hükümetinin Ukrayna ile ilgili tutumunu eleştiren İngiltere Büyükelçisi’nin sözlerine tepki gösterdi.
Slovakya Başbakanı Fico, İngiliz Büyükelçi Baker’ın Slovak hükümetinin Ukrayna ile ilgili tutumuna ilişkin yaptığı yorum karşısında şoka uğradığını söyledi.
İngiltere’nin Slovakya Büyükelçisi Nigel Baker, daha önce X platformundaki büyükelçilik hesabında bir video mesaj yayınlamış, Slovak hükümetinin Batı’nın Ukrayna’da barışı desteklemediği yönündeki açıklamalarına şaşırdığını ve bu görüşe katılmadığını ifade etmişti. İngiliz Büyükelçi, Slovakya’nın da Batı'nın bir parçası, NATO ve Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğunu belirtmişti.
Başbakan Fico ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Büyükelçisi Nigel Baker’ın Slovak hükümetinin politikası hakkında konuşma şekli beni şoke etti. Bizim büyükelçimizin Londra’da konuştuğunu, İngiliz Kabinesi’nin ve İngiltere Başbakanı’nın politikaları hakkında yorum yaptığını düşünün. Büyükelçinin Batı’nın Ukrayna’da barışı desteklemediği yönündeki tutumuma şaşırması karşısında şaşkınım” ifadelerini kullandı.
İngiliz Büyükelçi’nin Slovak vatandaşlarına eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna yönetimini Rusya ile barış anlaşması imzalamaması için etkilemekle nasıl bir rol oynadığını açıklamasının daha iyi olacağını vurgulayan Fico’ya göre imzalanmayan o anlaşma, Ukrayna’ya Avrupa geleceğini ve askeri tarafsızlığını garanti ediyordu.
Büyükelçinin dikkatini İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un geçen hafta yapılan Paris zirvesindeki savaş çığırtkanlığı dolu konuşmasına da çeken Fico, “Bunlar, onun Batı’nın Ukrayna’da barışı sağlama konusundaki samimiyetine ikna olmadığıma şaşırmaması için en az iki neden. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, Batı’nın Ukrayna’daki savaşı Rusya’yı ekonomik, askeri ve siyasi olarak zayıflatmak için kullanma stratejisinin işe yaramıyor” vurgusunu yaptı.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya asker göndermesinin tehlikelerini anlıyor
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