https://sputniknews.com.tr/20240228/rusyanin-washington-buyukelcisi-abd-ukraynaya-asker-gondermesinin-tehlikelerini-anliyor-1081162453.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya asker göndermesinin tehlikelerini anlıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi: ABD, Ukrayna'ya asker göndermesinin tehlikelerini anlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin müttefiklerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sonuçlarını anladığını belirtti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T02:00+0300

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin açıklama yaptı.ABD'nin müttefiklerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sonuçlarını anladığını söyleyen Antonov, şu ifadeleri kullandı:Pentagon'un Rusya ve ABD'nin stratejik istikrar konusundaki özel sorumluluğu ve uluslararası politikanın temellerini göz önünde bulundurması gerektiğine vurgu yapan Rus diplomat, “Güvenliğin bölünmezliği ilkesine dönüş, çatışmaları önlemenin tek yoludur" dedi.Ne olmuştu?Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti..

https://sputniknews.com.tr/20240228/fransiz-siyasetci-macronun-ukraynaya-iliskin-aciklamalari-rusyaya-savas-ilanidir-1081161730.html

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