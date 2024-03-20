https://sputniknews.com.tr/20240320/avrupa-konseyi-baskani-michel-cok-onemli-bir-anla-karsi-karsiyayiz-1081877702.html

Avrupa Konseyi Başkanı Michel: Çok önemli bir anla karşı karşıyayız

Avrupa Konseyi Başkanı Michel: Çok önemli bir anla karşı karşıyayız

Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, 27 devlet ve hükümet başkanına gönderdiği mektubunda Perşembe ve Cuma günü yapılması planlanan zirve için önceliklerini... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T13:52+0300

2024-03-20T13:52+0300

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel gönderdiği mektupta Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı satırlarda 'çok önemli bir anla karşı karşıyayız' diyerek "Aciliyet, yoğunluk ve sarsılmaz bir kararlılık şarttır" cümlesine yer verdi."En önemli görevimiz Ukrayna'ya hızlı bir şekilde askeri yardım sağlamak ve Çekya'nınki gibi Ukrayna'ya hızlı bir şekilde mühimmat tedarik etmek ve teslim etmektir" diyen Avrupa Konseyi Başkanı Michel, yapılacak zirvede 'liderlerin yaptırımları etkin bir şekilde uygulamaya ve uygulatmaya odaklanmaları ile dondurulan varlıklardan elde edilen karların kullanımına ilişkin çabaları ilerletmeleri gerektiğini' vurguladı.Avrupa Konseyi Başkanı söz konusu mektubunda zirvenin savunma, Ortadoğu ve tarım konularına da odaklanacağını söyledi.Ayrıca savunma sanayinin özel ve kamu fonlarına erişimine yardımcı olunması ve engellerin azaltılması gerektiğibi belirten Michel, "Bu stratejik güvenlik zihniyetini inşa etmek için güçlü bir liderlik ve karşı karşıya olduğumuz tehditlerin aciliyetine ilişkin keskin bir anlayış gerekmektedir. Avrupa Konseyimizin bunu yerine getirmesini bekliyorum" uyarısında bulundu.Mektubunda Ortadoğu'daki durumu da ele ala Michel şu cümleleri kaydetti:Avrupa'nın farklı bölgelerinde çiftçilerin protestolarına da değinen Michel, endişelerin giderilmesi gerektiğini dile getirerek şu satırları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240320/abd-savunma-bakani-ukraynanin-varligi-tehlike-altinda-1081868732.html

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