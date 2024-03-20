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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/abd-savunma-bakani-ukraynanin-varligi-tehlike-altinda-1081868732.html
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın varlığı tehlike altında
ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın varlığı tehlike altında
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin 60 milyar dolarlık Kiev yardımlarını geciktirmesiyle sorun yaşayan Beyaz Saray, Kongre'yi ikna etmek için farklı yollar kullanırken, ikna... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:42+0300
2024-03-20T10:42+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
lloyd austin
abd savunma bakanlığı (pentagon)
nato
ukrayna
askeri yardım
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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen yaklaşık 50 müttefikin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği ve Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen aylık toplantıdan sonra basın toplantısı düzenledi.Bugün Ukrayna'nın varlığının tehlike altında, ABD'nin güvenliğinin ise tehdit altında olduğunu savunan Austin, "Bugün buradan ABD'nin güvenlik alanında yardımı sunmaya ve mühimmat sağlamaya devam etme kararlılığıyla ayrılıyorum. Bu, Ukrayna için bir hayatta kalma ve egemenlik meselesiyken, ABD için bir onur ve güvenlik meselesidir" dedi.Austin, müttefiklerle yapılan toplantıdaki konuşmasında "Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir. Bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir" demişti.Austin'in açıklamaları, ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Mike Johnson'ın, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardımın finansmanını da öngören tasarıyı oylamaya sunmayı reddettiği bir dönemde geldi.Yetkililer finansman eksikliğinin Ukrayna'da sahada etkisini göstermeye başladığını ve Ukrayna güçlerinin kıt kaynakları yönetmek zorunda kaldığını dile getirmeye başladı. ABD savunma yetkilileri, müttefiklerin finansman durumlarının ve Ukrayna'ya teçhizat tedarik edilememesinden kaynaklanan sorunların farkında olduklarını dile getirirken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, "Müttefiklerimizin ABD desteğinin eksikliğini telafi etmek için güçlerini birleştirmelerinin bir yolu yok" dedi.Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım göndereceğini açıklamış ancak bunun Pentagon'un yaptığı askeri sözleşmelerden beklenmedik tasarrufların ardından gelen olağanüstü bir hamle olduğunu da eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-savunma-bakani-austin-nato-toplantisi-oncesi-stoltenberg-ile-gorustu-1080752375.html
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abd, beyaz saray, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), nato, ukrayna, askeri yardım
abd, beyaz saray, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), nato, ukrayna, askeri yardım

ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın varlığı tehlike altında

10:42 20.03.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD Kongresi'nin 60 milyar dolarlık Kiev yardımlarını geciktirmesiyle sorun yaşayan Beyaz Saray, Kongre'yi ikna etmek için farklı yollar kullanırken, ikna sürecine katılan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın varlığının tehlike altında olduğunu belirterek Washington'un Kiev'e yardımı sürdüreceğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'yı askeri olarak destekleyen yaklaşık 50 müttefikin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği ve Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen aylık toplantıdan sonra basın toplantısı düzenledi.
Bugün Ukrayna'nın varlığının tehlike altında, ABD'nin güvenliğinin ise tehdit altında olduğunu savunan Austin, "Bugün buradan ABD'nin güvenlik alanında yardımı sunmaya ve mühimmat sağlamaya devam etme kararlılığıyla ayrılıyorum. Bu, Ukrayna için bir hayatta kalma ve egemenlik meselesiyken, ABD için bir onur ve güvenlik meselesidir" dedi.
Austin, müttefiklerle yapılan toplantıdaki konuşmasında "Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir. Bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir" demişti.
Austin'in açıklamaları, ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Mike Johnson'ın, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardımın finansmanını da öngören tasarıyı oylamaya sunmayı reddettiği bir dönemde geldi.
Yetkililer finansman eksikliğinin Ukrayna'da sahada etkisini göstermeye başladığını ve Ukrayna güçlerinin kıt kaynakları yönetmek zorunda kaldığını dile getirmeye başladı.
ABD savunma yetkilileri, müttefiklerin finansman durumlarının ve Ukrayna'ya teçhizat tedarik edilememesinden kaynaklanan sorunların farkında olduklarını dile getirirken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, "Müttefiklerimizin ABD desteğinin eksikliğini telafi etmek için güçlerini birleştirmelerinin bir yolu yok" dedi.
Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım göndereceğini açıklamış ancak bunun Pentagon'un yaptığı askeri sözleşmelerden beklenmedik tasarrufların ardından gelen olağanüstü bir hamle olduğunu da eklemişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü
15 Şubat, 09:52
Türkiye
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