https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-savunma-bakani-austin-nato-toplantisi-oncesi-stoltenberg-ile-gorustu-1080752375.html

ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü

Sputnik Türkiye

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda görevini yardımcısına devreden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T09:52+0300

2024-02-15T09:52+0300

2024-02-15T09:52+0300

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savunma bakanlığı

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ukrayna savunma bakanlığı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre Austin, bugün Brüksel'de düzenlenmesi beklenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde dün Stoltenberg ile konuştu.Görüşmede NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın sonuçları ve NATO'nun transatlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı kritik rolü tartışan ikili, ayrıca bugün düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı ve temmuz ayında Washington'da yapılması beklenen NATO Zirvesi'nin önceliklerini ele aldı.ABD'nin NATO ittifakına tam desteğini yineleyen Austin, müttefiklerin savunma sanayisine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere kolektif caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmenin önemine dikkati çekti.İkili, müttefiklerin her türlü tehdidi caydırmak ve karşı savunma yapmak için gereken tüm kaynakları sağlama konusundaki kararlılığını ele aldı.ABD Savunma Bakanı Austin’in, mesane sorunu nedeniyle 11 Şubat'ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildiği bildirilmişti.Austin’in iyileşmeye ve görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evden çalışacağı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/hastaneye-kaldirilmisti-abd-savunma-bakani-austin-yogun-bakima-alindi--1080645617.html

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