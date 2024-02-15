ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Liç alanında mühendislik hatası yapıldığı görülüyor
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:09
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:21
2 dk
30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:25
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:44
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-savunma-bakani-austin-nato-toplantisi-oncesi-stoltenberg-ile-gorustu-1080752375.html
ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü
Sputnik Türkiye
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda görevini yardımcısına devreden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T09:52+0300
2024-02-15T09:52+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
savunma
savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna savunma bakanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080752210_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_29256e89a7fc3423f40b6f7770470623.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre Austin, bugün Brüksel'de düzenlenmesi beklenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde dün Stoltenberg ile konuştu.Görüşmede NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın sonuçları ve NATO'nun transatlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı kritik rolü tartışan ikili, ayrıca bugün düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı ve temmuz ayında Washington'da yapılması beklenen NATO Zirvesi'nin önceliklerini ele aldı.ABD'nin NATO ittifakına tam desteğini yineleyen Austin, müttefiklerin savunma sanayisine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere kolektif caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmenin önemine dikkati çekti.İkili, müttefiklerin her türlü tehdidi caydırmak ve karşı savunma yapmak için gereken tüm kaynakları sağlama konusundaki kararlılığını ele aldı.ABD Savunma Bakanı Austin’in, mesane sorunu nedeniyle 11 Şubat'ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildiği bildirilmişti.Austin’in iyileşmeye ve görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evden çalışacağı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/hastaneye-kaldirilmisti-abd-savunma-bakani-austin-yogun-bakima-alindi--1080645617.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080752210_486:0:3215:2047_1920x0_80_0_0_1293b2d748a545eba37dfc8c5d462b46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, savunma, savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna savunma bakanlığı
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, savunma, savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna savunma bakanlığı

ABD Savunma Bakanı Austin, NATO toplantısı öncesi Stoltenberg ile görüştü

09:52 15.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
Abone ol
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda görevini yardımcısına devreden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde NATO'nun transatlantik güvenliğinin sağlanmasındaki rolünü ele aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre Austin, bugün Brüksel'de düzenlenmesi beklenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde dün Stoltenberg ile konuştu.
Görüşmede NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın sonuçları ve NATO'nun transatlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı kritik rolü tartışan ikili, ayrıca bugün düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı ve temmuz ayında Washington'da yapılması beklenen NATO Zirvesi'nin önceliklerini ele aldı.
ABD'nin NATO ittifakına tam desteğini yineleyen Austin, müttefiklerin savunma sanayisine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere kolektif caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmenin önemine dikkati çekti.
İkili, müttefiklerin her türlü tehdidi caydırmak ve karşı savunma yapmak için gereken tüm kaynakları sağlama konusundaki kararlılığını ele aldı.
ABD Savunma Bakanı Austin’in, mesane sorunu nedeniyle 11 Şubat'ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildiği bildirilmişti.
Austin’in iyileşmeye ve görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evden çalışacağı kaydedilmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakıma alındı
12 Şubat, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала