https://sputniknews.com.tr/20240212/hastaneye-kaldirilmisti-abd-savunma-bakani-austin-yogun-bakima-alindi--1080645617.html
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakıma alındı
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakıma alındı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakıma alındığı bildirildi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T11:27+0300
2024-02-12T11:27+0300
2024-02-12T12:34+0300
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden doktorların Austin'in sağlığına dair bilgilendirmeleri paylaşıldı.Açıklamada, acil mesane sorunu nedeniyle gün içerisinde hastaneye kaldırılan Austin'in, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası destekleyici tedavi ve yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtildi.Bakan Austin'in ne kadar hastanede kalacağının bilinmediği, mesane sorununun umulan tam iyileşme sürecini değiştirmesinin beklenmediği kaydedilen açıklamada, "Kanser prognozu mükemmel durumda. Bakanın durumuna dair güncellemeler en kısa sürede yapılacak." ifadesi kullanıldı.Kanser teşhisi konmuştuGeçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmişti. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla hastaneye kaldırılan Austin, yoğun bakıma alınmış, 15 Ocak'a kadar tedavisi hastanede devam etmişti. Austin, 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.Önceden de gizlice hastaneye kaldırılmıştıAustin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/abd-savunma-bakani-austin-yetkilerini-yardimcisina-devretti-1080640161.html
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abd, austin, lloyd austin, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, austin, lloyd austin, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakıma alındı
11:27 12.02.2024 (güncellendi: 12:34 12.02.2024)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden doktorların Austin'in sağlığına dair bilgilendirmeleri paylaşıldı.
Açıklamada, acil mesane sorunu nedeniyle gün içerisinde hastaneye kaldırılan Austin'in, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası destekleyici tedavi ve yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtildi.
Bakan Austin'in ne kadar hastanede kalacağının bilinmediği, mesane sorununun umulan tam iyileşme sürecini değiştirmesinin beklenmediği kaydedilen açıklamada, "Kanser prognozu mükemmel durumda. Bakanın durumuna dair güncellemeler en kısa sürede yapılacak." ifadesi kullanıldı.
Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmişti. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla hastaneye kaldırılan Austin, yoğun bakıma alınmış, 15 Ocak'a kadar tedavisi hastanede devam etmişti. Austin, 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.
Önceden de gizlice hastaneye kaldırılmıştı
Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.