https://sputniknews.com.tr/20240212/abd-savunma-bakani-austin-yetkilerini-yardimcisina-devretti-1080640161.html

ABD Savunma Bakanı Austin yetkilerini yardımcısına devretti

ABD Savunma Bakanı Austin yetkilerini yardımcısına devretti

Nükseden sağlık sorunu nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldığı açıklanan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yetkilerini yardımcısı Kathleen Hicks’e devrettiği... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:16+0300

2024-02-12T09:16+0300

2024-02-12T09:16+0300

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ABD Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Saat 16:55 (TSİ 0.55) sularında, Bakan Austin yetilerini Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks’e devretti. Bakan Yardımcısı görev ve yetkileri kabul etti” ifadesi kullanıldı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, yaptığı açıklamada, Austin'in pazar günü ‘acil bir mesane sorununa işaret eden semptomlar nedeniyle’ yeniden hastaneye kaldırıldığını söylemişti.Ryder, "Şu anda Bakan, ofisinin işlev ve görevlerini sürdürüyor. Gerekmesi durumunda Bakan Yardımcısı, Bakan'ın görev ve sorumluluklarını üstlenmeye hazırdır" dedi.Pentagon Sözcüsü, Bakan Austin'in, "belirlenmiş ve belirlenmemiş görevlerini yerine getirmek için gerekli olan iletişim sistemlerini" kaldırıldığı hastaneye beraberinde taşıdığını belirtti.Ryder, Austin'in, "bilincini hiç kaybetmediğinin ve anestezi altına alınmadığının" altını çizerken, durumunun iyiye gittiğini sözlerine ekledi.Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu.Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin’in bir süre evinden çalışacağı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-savunma-bakani-austinin-prostat-kanseri-oldugu-ortaya-cikti-1079482356.html

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