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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240320/iyi-parti-lideri-aksener-erdogan-ben-tek-onlar-hepsi-dedi-ve-biz-kazanamadik-1081857319.html
İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık
İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık
Sputnik Türkiye
İYİ Parti lideri Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını belirterek "Sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve hepimiz aday... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T00:18+0300
2024-03-20T00:18+0300
iyi parti
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
recep tayyip erdoğan
ak parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'daki bir otelde düzenlenen partisinin iftar programında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu çünkü 20 Ocak 2020'de "Tahterevalli siyasetini nasıl bitirebiliriz?" sorusunun cevabını "Esnaf gezmek" olarak cevaplandırdıktan sonra ilk yaptığı gezinin Antalya'ya olduğunu hatırlattı.“2010 referandumuna gitmesin diye o yasa ben en tepedekinden en sonuna kadar herkesle bizzat konuştum” diyen Akşener, "2017 parti yok o zaman hayatımızda çılgın gibi hayırcı olduk. Bir salonda gene hayır için gene çalıştık. Gene başarılı olamadık. Yani orada ‘hayır’ çıkartmaya başarılı olamadık" dedi. Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: 2023 seçimlerinin sonucunun başarısızlık olduğunu belirten Akşener, "İsteyen benim üzerime bıraksın isteyen ortaklaştırsın bir şey fark etmiyor. Netice itibarıyla başaramadık. Suçun tamamını bana yıksanız ne yazar ki. Sonuçta başaramadık" diye konuştu.Yerel seçimlerde ittifak olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri aldıklarını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak'Aynı şeyin Antalya'da da olduğunu dile getiren Akşener, "O biraz daha orta karar gitti. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Asıl vahim olan bununla bu arkadaşların övünmesi. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Yani o, onu belediye başkanı yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o partiye transfer olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" ifadelerini kullandı.Adaylarına destek isteyen Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın tutun ellerini, verin gücü. Verin bana gücü, bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş hep beraber görün. Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak, miting yapmıyoruz böyle geziyorum, 11 il kaldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/erdogan-muhalefet-secim-kaybedince-bir-gunah-kecisi-bulup-yoluna-devam-eder-1081842105.html
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iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan, ak parti
iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan, ak parti

İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık

00:18 20.03.2024
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKARİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR
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İYİ Parti lideri Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını belirterek "Sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve hepimiz aday olduk. Ben oldum, İnce oldu, Temel Karamollaoğlu oldu. Adaylar olduk, olduk, olduk. Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'daki bir otelde düzenlenen partisinin iftar programında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu çünkü 20 Ocak 2020'de "Tahterevalli siyasetini nasıl bitirebiliriz?" sorusunun cevabını "Esnaf gezmek" olarak cevaplandırdıktan sonra ilk yaptığı gezinin Antalya'ya olduğunu hatırlattı.
2010 referandumuna gitmesin diye o yasa ben en tepedekinden en sonuna kadar herkesle bizzat konuştum” diyen Akşener, "2017 parti yok o zaman hayatımızda çılgın gibi hayırcı olduk. Bir salonda gene hayır için gene çalıştık. Gene başarılı olamadık. Yani orada ‘hayır’ çıkartmaya başarılı olamadık" dedi.
Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"O ittifak sisteminde gene uçtuk, kaçtık, açtık derken propaganda zamanı muhalif seçmen hakikaten çok duygusal davranıyor. İş hayatımızda matematik geçerli. Ama bu işte duygular hat safhada, şimdi gene uçtuk kaçtık. Sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve hepimiz aday olduk. Ben oldum, İnce oldu, Temel Karamollaoğlu oldu. Adaylar olduk, olduk, olduk. ‘Erdoğan ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık. Sonra 2019 geldi, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik, bir teklifte bulunduk. Biz teklif ettik. ‘Ortak gidelim İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyük şehirleri alırsak eğer biz AK Parti'den, yani rekabet ederek alırsak dövüşmeden, kavga etmeden, düşmanlaştırmadan, çünkü yerel seçimlerde biraz daha projelerin tartışıldığı bir sistem olduğu için alabilirsek gene Erdoğan'a göre İstanbul'u alan Türkiye'yi alır olduğuna göre morali yere düşmüş, umudu kaybolmuş, muhalif seçmeni ayağa kaldırabiliriz’ dedik. Kabul gördü. Bir ay falan bir kendi aralarında tartıştılar. Kabul gördü. Ondan sonra masaya oturduk. Ben arkadaşlarıma bir talimat verdim. Türkiye İYİ Parti, Türkiye'yi tercih edeceksiniz.”
2023 seçimlerinin sonucunun başarısızlık olduğunu belirten Akşener, "İsteyen benim üzerime bıraksın isteyen ortaklaştırsın bir şey fark etmiyor. Netice itibarıyla başaramadık. Suçun tamamını bana yıksanız ne yazar ki. Sonuçta başaramadık" diye konuştu.
Yerel seçimlerde ittifak olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri aldıklarını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şimdi ilginç bir şey oldu. Biz bu belediye başkanlarımıza kefalet koyduk. 'Bu belediye başkanlarımız' diye konuşuyorum. Onlara ilgili yapılan yanlışlıkların karşısında durduk. Kendi partilerinden daha fazla durduk. Mesela dava görüldüğü zaman Sayın İmamoğlu'nun yanına gittim. Bir hafta ölmüş anama sövüldü televizyonlardan. Niye gittin diye? Sonra Sayın Muhittin Böcek hastalandı. Hakkında çeşitli şeyler çıktı. İşte şöyle, böyle oldu diye. Antalya, Genel Merkezde ofisime sökün etti. Dediler ki 'O dönmez' artık. Şunu seçelim, izin ver şunu seçelim. Konuş Sayın Kılıçdaroğlu'yla şunu getirelim, şunu yapalım'. Bunların her birini Sayın Muhittin Böcek biliyor. Ben de dedim ki 'Çok ayıp, çok ahlaksız bir şey bu. Milletin seçtiği şahıs hasta, bugün öldü, yarın öldü, şöyle oldu, böyle olduya biz karar veremeyiz. Bu çok günahtır, ahlaksızlıktır' dedim ve nitekim Sayın Muhittin Böcek iyileşti aranıza katıldı. Aynı şekilde Ankara'da da benzer şeyler oldu. Bu karşınızda duran şahıs sapasağlam bu arkadaşlarımızın yanında durdu. Ama ne oldu? Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra il, ilçe başkanı, birçok belediye meclis üyelerimiz dahil yönetimde olan arkadaşlarımız dahil, Ankara'da 7'den 77'ye herkes istifa etti. Niçin? Hür ve müstakil kararı aldığımız için. Not ettik bunu. Seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan, gerisini söylemeyeyim."

'Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak'

Aynı şeyin Antalya'da da olduğunu dile getiren Akşener, "O biraz daha orta karar gitti. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Asıl vahim olan bununla bu arkadaşların övünmesi. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Yani o, onu belediye başkanı yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o partiye transfer olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" ifadelerini kullandı.
Adaylarına destek isteyen Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın tutun ellerini, verin gücü. Verin bana gücü, bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş hep beraber görün. Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak, miting yapmıyoruz böyle geziyorum, 11 il kaldı" dedi.
Erdoğan Hakkari'de - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder
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