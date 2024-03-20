https://sputniknews.com.tr/20240320/iyi-parti-lideri-aksener-erdogan-ben-tek-onlar-hepsi-dedi-ve-biz-kazanamadik-1081857319.html

İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık

İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan 'Ben tek onlar hepsi dedi’ ve biz kazanamadık

Sputnik Türkiye

İYİ Parti lideri Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını belirterek "Sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ve hepimiz aday... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T00:18+0300

2024-03-20T00:18+0300

2024-03-20T00:18+0300

iyi parti

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

recep tayyip erdoğan

ak parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'daki bir otelde düzenlenen partisinin iftar programında yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu çünkü 20 Ocak 2020'de "Tahterevalli siyasetini nasıl bitirebiliriz?" sorusunun cevabını "Esnaf gezmek" olarak cevaplandırdıktan sonra ilk yaptığı gezinin Antalya'ya olduğunu hatırlattı.“2010 referandumuna gitmesin diye o yasa ben en tepedekinden en sonuna kadar herkesle bizzat konuştum” diyen Akşener, "2017 parti yok o zaman hayatımızda çılgın gibi hayırcı olduk. Bir salonda gene hayır için gene çalıştık. Gene başarılı olamadık. Yani orada ‘hayır’ çıkartmaya başarılı olamadık" dedi. Akşener, 2018’de ittifak sisteminden dolayı ittifakla yola çıktıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: 2023 seçimlerinin sonucunun başarısızlık olduğunu belirten Akşener, "İsteyen benim üzerime bıraksın isteyen ortaklaştırsın bir şey fark etmiyor. Netice itibarıyla başaramadık. Suçun tamamını bana yıksanız ne yazar ki. Sonuçta başaramadık" diye konuştu.Yerel seçimlerde ittifak olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir gibi şehirleri aldıklarını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak'Aynı şeyin Antalya'da da olduğunu dile getiren Akşener, "O biraz daha orta karar gitti. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten belediye meclis üyeleriyle sınırlı kaldı. Asıl vahim olan bununla bu arkadaşların övünmesi. Siyasi partilerden birbirine elbette geliş gidişler olabilir. Yani o, onu belediye başkanı yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o partiye transfer olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır, gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur" ifadelerini kullandı.Adaylarına destek isteyen Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın tutun ellerini, verin gücü. Verin bana gücü, bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş hep beraber görün. Seçim bitene kadar 50 program bitmiş olacak, miting yapmıyoruz böyle geziyorum, 11 il kaldı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240319/erdogan-muhalefet-secim-kaybedince-bir-gunah-kecisi-bulup-yoluna-devam-eder-1081842105.html

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iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan, ak parti