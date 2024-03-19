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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder
Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder" dedi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, seçim, mamak, yerel seçim, muhalefet
recep tayyip erdoğan, seçim, mamak, yerel seçim, muhalefet

Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder

15:55 19.03.2024 (güncellendi: 16:18 19.03.2024)
© Özkan BilginErdoğan Hakkari'de
Erdoğan Hakkari'de - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© Özkan Bilgin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Muhalefetin yaptığı gibi kusuru millete atmayız, eksik varsa kendimize bakarız. Muhalefet ise kazandıklarını bırakın yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz.
Bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Ne oldu 6'lı masa?
Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır
Şu partiye oy veren belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı zihniyetten olmadık.
Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.
Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir
Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptıkları yok. Asfalt dökmemekle övünen beceriksiz bir yönetim var. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
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