Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder
15:55 19.03.2024 (güncellendi: 16:18 19.03.2024)
© Özkan BilginErdoğan Hakkari'de
© Özkan Bilgin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Muhalefetin yaptığı gibi kusuru millete atmayız, eksik varsa kendimize bakarız. Muhalefet ise kazandıklarını bırakın yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz.
Bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Ne oldu 6'lı masa?
Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır
Şu partiye oy veren belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı zihniyetten olmadık.
Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.
Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir
Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptıkları yok. Asfalt dökmemekle övünen beceriksiz bir yönetim var. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması gerekiyor.