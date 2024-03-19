Erdoğan: Muhalefet seçim kaybedince bir günah keçisi bulup yoluna devam eder

Muhalefetin yaptığı gibi kusuru millete atmayız, eksik varsa kendimize bakarız. Muhalefet ise kazandıklarını bırakın yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz. Muhalefetin yaptığı gibi kusuru millete atmayız,Muhalefet ise kazandıklarını bırakın yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz.

Bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler. Ne oldu 6'lı masa? Birbulup yollarına devam ederler.

Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır

Şu partiye oy veren belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı zihniyetten olmadık. Şu partiye oy veren belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı zihniyetten olmadık.

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.

Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir