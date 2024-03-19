https://sputniknews.com.tr/20240319/cumhurbaskani-erdogan-her-afetzedenin-yaninda-olduk-1081838736.html

Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz

Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz." dedi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T14:06+0300

2024-03-19T14:06+0300

2024-03-19T14:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

deprem

cumhurbaşkanı

konut

gazze

türkiye

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240314/prof-dr-naci-gorur-istanbul-uzatmalari-oynuyor-1081691155.html

gazze

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı, konut, gazze, türkiye, seçim