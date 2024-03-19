https://sputniknews.com.tr/20240319/cumhurbaskani-erdogan-her-afetzedenin-yaninda-olduk-1081838736.html
Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz." dedi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T14:06+0300
2024-03-19T14:06+0300
2024-03-19T14:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deprem
cumhurbaşkanı
konut
gazze
türkiye
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240314/prof-dr-naci-gorur-istanbul-uzatmalari-oynuyor-1081691155.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı, konut, gazze, türkiye, seçim
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı, konut, gazze, türkiye, seçim
Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:06 19.03.2024 (güncellendi: 14:25 19.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu:
Her afetzedenin yanında olduk. Her konuda 115 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.
Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz.
Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz
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