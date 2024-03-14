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Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul uzatmaları oynuyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul uzatmaları oynuyor
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda uzatmaları oynuyoruz" ifadelerini... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
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Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılar yapan yer bilimciler, Marmara'nın periyodunu doldurduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda 7.6 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarısında bulundu. Adalar ve Kumburgaz kolunu işaret eden yer bilimci, "İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var" dedi. Prof. Dr. Görür katıldığı TGRT yayınında, "6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47" uyarısını yaptı.'Kimsenin ekibinde yer almadım''İBB ile merkezi yönetim uyumlu değil''Deprem beka meselesi''6 sene içinde depremi bekliyoruz'En tehlikeli ilçeler hangileri?
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deprem, istanbul, ilçe, naci görür, artçı, seçim, izmit depremi
deprem, istanbul, ilçe, naci görür, artçı, seçim, izmit depremi

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul uzatmaları oynuyor

14:33 14.03.2024
© AA / Zehra TekeciProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA / Zehra Tekeci
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Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda uzatmaları oynuyoruz" ifadelerini kullanan Görür, ilçe ilçe uyardı.
Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılar yapan yer bilimciler, Marmara'nın periyodunu doldurduğuna dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda 7.6 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarısında bulundu. Adalar ve Kumburgaz kolunu işaret eden yer bilimci, "İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var" dedi. Prof. Dr. Görür katıldığı TGRT yayınında, "6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47" uyarısını yaptı.
Görür'ün açıklamaları şöyle:

"İstanbul'da 1 Nisan'da seçilecek belediye başkanı şehri depremi hazırlamalı. Tehdit Marmara'da. İlk seçilen belediye başkanı tehdidin nereden geldiğini bilmeli. Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunda deprem oluşacak. Bunlardan biri Adalar kolu, diğeri de Kumburgaz koludur. Bu iki kolun aynı anda kırılma ihtimali var. 1766'da 3 ay arayla kırılmış. İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var. Deprem denince siyasilerin aklına 'yapı stoku' geliyor. İstanbul'da yapı stokunun artırılması zararı azaltır.

'Kimsenin ekibinde yer almadım'

Bir belediye başkan adayının ekibinde veya başkanın ekibinde yer almadım. İktidar partisi ve muhalefet dahil hepsinden istediğim siyaset üstü kalmak. Belirli bir rozeti takarsam etkileyeceğim alan kısıtlanır. Benim bilgime ihtiyaçları varsa tüm bilgilerimi vermeye hazırım. İstanbul'da da değil farklı şehirlerden de beni çağırıyorlar. Sağlam kentler kurmak için uğraşılmalı, vitrin siyaseti yapılmamalı. Bu dönemde başkan adayları depremi ciddiye alıyorlar. Bu seçimde beni en çok da memnun eden şey bu. Eskiden bu kadar alakadar değillerdi. İşin ciddiyetle sürdürülmesi lazım.

'İBB ile merkezi yönetim uyumlu değil'

Bilim insanı olarak söyleyebilirim ki İBB ve merkezi yönetim arasında uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü düşünmüyorum. Burada iki güç birlikte olmalı. Farklı düşünce değil insanların can güvenliği önemlidir. Koca İstanbul'u deprem dirençli şekilde İBB tek başına yapamaz. Siyaset keşke bir tarafa bırakılabilse. İBB ve merkezi hükümet arasında hiç birlikte hareket etme yok. İBB'nin yaptığı KİPTAŞ var, onun da belirli bir bütçesi var. Ben hep, 'neden KİPTAŞ ile AFAD birlikte çalışmıyor' diye düşündüm. Bunu şimdilik göremiyorum ama belediye başkanlarının da işi ciddiye aldığı bir gerçek. İmamoğlu İstanbul'un en büyük sorununun deprem olduğunu sürekli söylüyor. Aynı şekilde Murat Kurum da aynı şeyleri söylüyor.

'Deprem beka meselesi'

Japonya'da geçtiğimiz günlerde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 120 kişi tesadüfen öldü. Biz her depremde 20 bin, 50 bin civarında ölüm veremeyiz. Bu dünyanın yadırgadığı bir durum ve bu bize yakışmıyor. Siyasilerin 'beka meselesi' dediği şeyleri anlamıyorum. Esas beka meselesi depremdir. Siyasi bir irade istiyorum. Deprem olursa ülkenin bırakın ekonomik bağımsızlığını siyasi bağımsızlığını bile tartışır duruma geliriz.

'6 sene içinde depremi bekliyoruz'

Deniz içinden Körfez'den giren ve Tekirdağ'dan çıkan, uzunluğu 160 km olan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu var. Deprem tam burada. Kimi depremciler-yer bilimciler fay tartışması yapıyor. Çok merak ediyorsan bilimsel araştırmayı yap kardeşim. Halkın huzuruna çıkıp fayı konuşuyor. Marmara'da belli büyüklükte depremler olmuş ki yine olacak. 1999 depremi oldu ve 1912'de de Şarköy depremi oldu. 1766'dan beri Gölcük ile Şarköy arasında deprem olmadı. Biz buna 'deprem boşluğu' deriz. Bu kadar belirginken bu arkadaşların bu konuşmalarını yapmasını anlamıyorum. Biz bir depremi muhakkak bekliyoruz. 6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47. Bizim deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. İş 'yat-çök-kapan'dan ibaret değil. Vatandaşlar ve devlet el ele verip bunun üstesinden gelmelidir.

En tehlikeli ilçeler hangileri?

"Avrupa Yakası'nda kıyıdan 10 kilometre içerisine ve Silivri'ye kadar olan alan, depremde en fazla kayıp veren yerler olacaktır. Anadolu Yakası'nda ise kıyıdan başlayıp ve dolgu alanları etkilenecektir. 1999 depremi olduğunda bazı bölgelere gittik ve belediye başkanlarına 'imar ve iskan vermeyin' diye yalvardık. Tuzla ve çevresi, Kartal, Maltepe'nin denize yakın alanları etkilenebilir. Haritayı gözünüzün önüne alın ikinci boğaz köprüsüne paralel sağa sola çizgi çizin. Bu eğrinin güneyindeki alanlar depremden daha fazla etkileneceklerdir. Kuzey'inde yer alanlar ise görece daha az etkilenecektir. 7.2 ile 7.6 arasında deprem olacaktır ve bunlardan etkileneceklerdir. 1999 yılından beri bağırıyoruz, bizi kimse ciddiye almadı. Daha yeni yeni siyasetçiler bizi dinlemeye başladı."
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