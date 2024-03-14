Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul uzatmaları oynuyor

Deniz içinden Körfez'den giren ve Tekirdağ'dan çıkan, uzunluğu 160 km olan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu var. Deprem tam burada. Kimi depremciler-yer bilimciler fay tartışması yapıyor. Çok merak ediyorsan bilimsel araştırmayı yap kardeşim. Halkın huzuruna çıkıp fayı konuşuyor. Marmara'da belli büyüklükte depremler olmuş ki yine olacak. 1999 depremi oldu ve 1912'de de Şarköy depremi oldu. 1766'dan beri Gölcük ile Şarköy arasında deprem olmadı. Biz buna 'deprem boşluğu' deriz. Bu kadar belirginken bu arkadaşların bu konuşmalarını yapmasını anlamıyorum. Biz bir depremi muhakkak bekliyoruz. 6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47. Bizim deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. İş 'yat-çök-kapan'dan ibaret değil. Vatandaşlar ve devlet el ele verip bunun üstesinden gelmelidir.