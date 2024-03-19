https://sputniknews.com.tr/20240319/gokhan-zandan-lutfu-savasin-danismani-mehmet-guzel-tipin-finansoru-iddiasi-1081855184.html
Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, TİP'in finansörü' iddiası
Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, TİP'in finansörü' iddiası
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adaylığını çektiği Hatay Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan "Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T21:26+0300
2024-03-19T21:26+0300
2024-03-19T21:26+0300
gökhan zan
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
finansör
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Enver Aysever’in Youtube kanalına konuk olan Gökhan Zan "Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörü" iddiasında bulundu. Partiye "TİP’i finanse ettiği ve Defne İlçe Başkanımızı onun seçtiği doğru mu diye sordum" diyen Zan, "Bana 'böyle bir şey yok’ dediler" ifadesini kullandı.Gökhan Zan programda şu açıklamalarda bulundu:Gökhan Zan, Aysever’in finansman iddiasına kanıtı olup olmadığına ilişkin sorduğu sorusuna, "Hayır, rüşvetin kanıtı olmaz ki. Bütün arkadaşlarımızdan ve ona yakın çevrelerden duydum. Bu insanlar Güzel’e yakın. 1 veya 1.5 ay önce duydum" yanıtını verdi.Zan aynı zamanda, Bakan Kasaoğlu'nun kendisine bakan yardımcılığı teklif ettiğini fakat reddettiğini de açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/gokhan-zan-hatayda-adayligini-geri-cekiyor-1081779332.html
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gökhan zan, lütfü savaş, finansör
gökhan zan, lütfü savaş, finansör
Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, TİP'in finansörü' iddiası
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) adaylığını çektiği Hatay Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan "Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörü" açıklamasında bulundu.
Enver Aysever’in Youtube kanalına konuk olan Gökhan Zan "Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörü" iddiasında bulundu.
Partiye "TİP’i finanse ettiği ve Defne İlçe Başkanımızı onun seçtiği doğru mu diye sordum" diyen Zan, "Bana 'böyle bir şey yok’ dediler" ifadesini kullandı.
Gökhan Zan programda şu açıklamalarda bulundu:
"Hatayspor’un futbol şube sorumlusu Mehmet Güzel. Güzel, Lütfü Savaş’ın danışmanı, siyasi biri değil. Ne olduğunu bilmiyorum onu savcılık muhakkak araştıracaktır. Mehmet Güzel, Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya arasındaki konuşmaların ortaya çıkması gerekiyor. Hangi kurgu, hangi montaj, hangi kumpası kurmaya çalıştılar benim için? Mehmet Güzel denilen kişi Antakyalı, Hatayspor’un futbol şube sorumlusudur. İki defa beni ofisine davet etti. Harbiye yolu üzerinde Defne’de ofisi. Bir kafesi ve oteli de var. Oteli de sonradan satın aldı. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ne iş yaptığının da araştırılmasını rica ediyorum. Çok zengin biri parayı nasıl ve kimlerle kazandığını bilmiyorum ama şu kadarını biliyorum geçen sene Türkiye İşçi Partisi seçime girdiği zaman vekillikte, TİP’in finansörüdür. Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörüdür. Defne ilçesinde de bizim ilçe başkanımız Mehmet Güzelyurt’u koyan kişi olduğu da konuşuluyor."
Gökhan Zan, Aysever’in finansman iddiasına kanıtı olup olmadığına ilişkin sorduğu sorusuna, "Hayır, rüşvetin kanıtı olmaz ki. Bütün arkadaşlarımızdan ve ona yakın çevrelerden duydum. Bu insanlar Güzel’e yakın. 1 veya 1.5 ay önce duydum" yanıtını verdi.
Zan aynı zamanda, Bakan Kasaoğlu'nun kendisine bakan yardımcılığı teklif ettiğini fakat reddettiğini de açıkladı.