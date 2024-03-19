Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, TİP'in finansörü' iddiası

"Hatayspor’un futbol şube sorumlusu Mehmet Güzel. Güzel, Lütfü Savaş’ın danışmanı, siyasi biri değil. Ne olduğunu bilmiyorum onu savcılık muhakkak araştıracaktır. Mehmet Güzel, Turgay Kocakaya ve Minhal Kocakaya arasındaki konuşmaların ortaya çıkması gerekiyor. Hangi kurgu, hangi montaj, hangi kumpası kurmaya çalıştılar benim için? Mehmet Güzel denilen kişi Antakyalı, Hatayspor’un futbol şube sorumlusudur. İki defa beni ofisine davet etti. Harbiye yolu üzerinde Defne’de ofisi. Bir kafesi ve oteli de var. Oteli de sonradan satın aldı. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ne iş yaptığının da araştırılmasını rica ediyorum. Çok zengin biri parayı nasıl ve kimlerle kazandığını bilmiyorum ama şu kadarını biliyorum geçen sene Türkiye İşçi Partisi seçime girdiği zaman vekillikte, TİP’in finansörüdür. Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörüdür. Defne ilçesinde de bizim ilçe başkanımız Mehmet Güzelyurt’u koyan kişi olduğu da konuşuluyor."