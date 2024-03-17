https://sputniknews.com.tr/20240317/gokhan-zan-hatayda-adayligini-geri-cekiyor-1081779332.html
Gökhan Zan, Hatay'da adaylığını geri çekiyor
Gökhan Zan, Hatay'da adaylığını geri çekiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Partisi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T22:35+0300
2024-03-17T22:35+0300
2024-03-17T22:47+0300
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gökhan zan
Gökhan Zan, Hatay'da adaylığını geri çekiyor
22:35 17.03.2024 (güncellendi: 22:47 17.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İşçi Partisi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu.