https://sputniknews.com.tr/20240319/gagavuzya-lideri-gutsuldan-moldova-lideri-sanduya-seref-ve-haysiyet-davasi-1081840986.html

Gagavuzya lideri Gutsul’dan Moldova lideri Sandu’ya şeref ve haysiyet davası

Gagavuzya lideri Gutsul’dan Moldova lideri Sandu’ya şeref ve haysiyet davası

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, dün onu ‘suç örgütü için çalışmakla’ suçlayan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sanda’ya iftira nedeniyle dava... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T15:15+0300

2024-03-19T15:15+0300

2024-03-19T15:15+0300

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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, dünkü basın toplantısında, yasalarda öngörüldüğü gibi Gagavuzya başkanlık seçimini kazanan isim Yevgeniya Gutsul’u hükümet üyeliğine atayan kararı imzalamayacağını açıkladı. Moldova lideri, Gutsul’u özerklik sakinleri için değil “Şor’un suç örgütü” için çalışmakla ve kendi ülkesine karşı çıkmakla suçladı.Gutsul, Telegram paylaşımında, “Sandu ve partisi, Gagavuz seçmenlerinin yaptığı seçimi ve iradesini hiçe sayıyor. Avukatlarımız, vatandaş Maya Sandu’ya karşı, 18 Mart 2024 tarihinde düzenlediği basın toplantısında yaydığı yalan ve iftira nedeniyle derhal şeref ve haysiyet davası açacak” diye yazdı.Suçlamaları reddeden Gagavuzya Başkanı, ülke liderinin “dokunulmazlığın arkasına saklanmama cesaretini bulacağı ve hesap vereceği” umudunu dile getirdi.Gutsul, Gagavuzya’daki seçimlerin meşru kabul edildiğini ve devlet kurumlarının seçim kampanyasına ve sonuçlarına mahkemede itiraz etmediğini anımsattı.Yevgeniya Gutsul, 2023 Gagavuzya başkanlık yarışına Şor Partisinin adayı olarak katılmıştı. Şor Partisi, Rusya’yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle yasaklandıktan sonra Gutsul, Gagavuzya’yı bağımsız olarak yöneteceğini duyurmuştu.Geçtiğimiz haftalarda Rusya’yı ziyaret eden Gutsul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle görüşmüştü. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240308/moldovaya-donen-gagavuzya-baskani-gutsul-rusya-moldovanin-dusmani-degil-1081519998.html

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