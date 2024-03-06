https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-ile-gorustu-1081460169.html

Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü

Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile Moldova'daki siyasi durumu görüştü. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T23:07+0300

2024-03-06T23:07+0300

2024-03-06T23:09+0300

dünya

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

yevgeniya gutsul

moldova

rusya

vladimir putin

valentina matviyenko

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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moldova'daki siyasi durumu görüştüğünü dile getirdi.Rusya'ya bir ziyarette bulunan Gutsul, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle görüşmelerde bulundu.Gutsul daha sonra Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Gagavuzya Başkanı Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/gagavuzya-ankaranin-kisineve-haklarimizi-ihlal-etmesine-izin-vermeyecegini-umuyoruz-1081435232.html

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

moldova

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gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, moldova, rusya, vladimir putin, valentina matviyenko, 2024 dünya gençlik festivali