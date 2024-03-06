https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-ile-gorustu-1081460169.html
Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü
Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile Moldova'daki siyasi durumu görüştü. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T23:07+0300
2024-03-06T23:07+0300
2024-03-06T23:09+0300
dünya
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
yevgeniya gutsul
moldova
rusya
vladimir putin
valentina matviyenko
2024 dünya gençlik festivali
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081460314_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_415af747e50b048470842ab886a1ef4a.jpg
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moldova'daki siyasi durumu görüştüğünü dile getirdi.Rusya'ya bir ziyarette bulunan Gutsul, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle görüşmelerde bulundu.Gutsul daha sonra Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Gagavuzya Başkanı Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/gagavuzya-ankaranin-kisineve-haklarimizi-ihlal-etmesine-izin-vermeyecegini-umuyoruz-1081435232.html
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
moldova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081460314_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_30cca7aea3771ec74b4fbd372975e2da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, moldova, rusya, vladimir putin, valentina matviyenko, 2024 dünya gençlik festivali
gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, moldova, rusya, vladimir putin, valentina matviyenko, 2024 dünya gençlik festivali
Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü
23:07 06.03.2024 (güncellendi: 23:09 06.03.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile Moldova'daki siyasi durumu görüştü.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moldova'daki siyasi durumu görüştüğünü dile getirdi.
Rusya'ya bir ziyarette bulunan Gutsul, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle görüşmelerde bulundu.
Gutsul daha sonra Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Dünya Gençlik Festivali'nde, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin benimle Gagavuzya'mızın merkezinde yer aldığı karmaşık bölgesel ve jeopolitik meseleleri görüştü. Putin'i duruşumuz ve ulusal çıkarlara bağlılığımız nedeniyle bizden intikam alan Moldova'daki yetkililerin kanunsuz eylemleri hakkında bilgilendirdim. Kişinev adım adım yetkilerimizi elimizden alıyor, bütçeyi kısıtlıyor, yasal haklarımızı ihlal ediyor. Gagavuzya'da ve tüm ülkede istikrarsızlığı kışkırtıyor.
Gagavuzya Başkanı Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söyledi.