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https://sputniknews.com.tr/20240306/gagavuzya-ankaranin-kisineve-haklarimizi-ihlal-etmesine-izin-vermeyecegini-umuyoruz-1081435232.html
Gagavuzya: Ankara’nın Kişinev’e haklarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğini umuyoruz
Gagavuzya: Ankara’nın Kişinev’e haklarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğini umuyoruz
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Türkiye’nin Moldova’daki iktidarı etkileyerek bölgenin özel statüsünü ihlal etmesine izin vermemesini... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:14+0300
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Sputnik’e açıklamasında, “Geçen yılın eylül ayında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmede, Moldova’da iktidardaki partinin ve devlet başkanının Gagavuz halkına yönelik izlediği ayrımcı politikayı anlattım. Ankara’nın Moldova hükümetini etkileyerek özel hukuki statümüzün ihlal edilmesine izin vermeyeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu’nun Avrupa Birliği üyeliği için ülkede referandum düzenleme önerisini değerlendiren Gutsul, Gagavuzya’da 2014’te gerçekleştirilen referandumda halkının yüzde 98’inin Avrasya entegrasyonu lehine oy kullandığını anımsatarak şunu dedi:Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referandumun, önümüzdeki sonbaharda yapılması gereken başkanlık seçimleriyle aynı gün düzenlenmesini teklif etmişti.Gagavuzya’da geçen yılın ilkbaharında yapılan seçimleri, Şor partisinin adayı Yevgeniya Gutsul kazanmıştı. Moldova yönetimi, haziranda Şor partisini, Rusya’yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle yasadışı ilan etmişti.Gagavuzya’daki seçimlerin ardından Moldova’nın merkez yönetimi, bölgeye baskı uygulamaya başladı. Moldova parlamentosu, geçen yılın ekim ayında, iktidardaki partinin sunduğu ve Gagavuzya’daki işletmelere katma değer vergisinin ülke bütçesinden değil, bölge bütçesinden karşılanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti. Ayrıca Moldova lideri Sandu, ülke kanunlarında öngörülmesine rağmen Gutsul’un hükümet üyeliğiyle ilgili kararnameyi henüz imzalamadı.Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya özerk bölgesi geleneksel olarak Rusya’yla yakınlaşmaktan yanayken merkez yönetim Avrupa’yla bütünleşme politikasını uyguluyor. Bölgede 2014 Şubat ayında ülkenin dış politika vektörüyle ilgili referandum düzenlenmişti. Katılımcıların yüzde 98’i Moldova’nın Rusya tarafından kurulan Gümrük Birliğiyle bütünleşmesinden yana oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/moldovadan-turkiyede-gagavuzya-temsilciliginin-acilmasina-ret-1075591759.html
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gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, moldova, maia sandu, avrupa birliği, türkiye, azınlık hakları, azınlık, rusya
gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, moldova, maia sandu, avrupa birliği, türkiye, azınlık hakları, azınlık, rusya

Gagavuzya: Ankara’nın Kişinev’e haklarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğini umuyoruz

12:14 06.03.2024
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Türkiye’nin Moldova’daki iktidarı etkileyerek bölgenin özel statüsünü ihlal etmesine izin vermemesini beklediklerini belirtti.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Sputnik’e açıklamasında, “Geçen yılın eylül ayında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmede, Moldova’da iktidardaki partinin ve devlet başkanının Gagavuz halkına yönelik izlediği ayrımcı politikayı anlattım. Ankara’nın Moldova hükümetini etkileyerek özel hukuki statümüzün ihlal edilmesine izin vermeyeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu’nun Avrupa Birliği üyeliği için ülkede referandum düzenleme önerisini değerlendiren Gutsul, Gagavuzya’da 2014’te gerçekleştirilen referandumda halkının yüzde 98’inin Avrasya entegrasyonu lehine oy kullandığını anımsatarak şunu dedi:

Bu, Gagavuzya halkının iradesi. Maia Sandu ve iktidardaki partinin diğer temsilcileri buna saygı duymak zorunda. Özerk bölge sakinlerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bunun için tüm demokratik, hukuk devleti araçlarından yararlanacağız.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referandumun, önümüzdeki sonbaharda yapılması gereken başkanlık seçimleriyle aynı gün düzenlenmesini teklif etmişti.
Gagavuzya’da geçen yılın ilkbaharında yapılan seçimleri, Şor partisinin adayı Yevgeniya Gutsul kazanmıştı. Moldova yönetimi, haziranda Şor partisini, Rusya’yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle yasadışı ilan etmişti.
Gagavuzya’daki seçimlerin ardından Moldova’nın merkez yönetimi, bölgeye baskı uygulamaya başladı. Moldova parlamentosu, geçen yılın ekim ayında, iktidardaki partinin sunduğu ve Gagavuzya’daki işletmelere katma değer vergisinin ülke bütçesinden değil, bölge bütçesinden karşılanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti. Ayrıca Moldova lideri Sandu, ülke kanunlarında öngörülmesine rağmen Gutsul’un hükümet üyeliğiyle ilgili kararnameyi henüz imzalamadı.
Moldova’nın güneyinde bulunan Gagavuzya özerk bölgesi geleneksel olarak Rusya’yla yakınlaşmaktan yanayken merkez yönetim Avrupa’yla bütünleşme politikasını uyguluyor. Bölgede 2014 Şubat ayında ülkenin dış politika vektörüyle ilgili referandum düzenlenmişti.
Katılımcıların yüzde 98’i Moldova’nın Rusya tarafından kurulan Gümrük Birliğiyle bütünleşmesinden yana oy kullanmıştı.
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret
19 Eylül 2023, 13:24
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