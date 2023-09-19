https://sputniknews.com.tr/20230919/moldovadan-turkiyede-gagavuzya-temsilciliginin-acilmasina-ret-1075591759.html
Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret
Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret
Moldova Dışişleri Bakanlığı, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul’un Türkiye’de temsilcilik açma teklifine onay vermeyeceğini belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T13:24+0300
2023-09-19T13:24+0300
2023-09-19T13:24+0300
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gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuz türkleri
hakan fidan
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Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gagavuzya özerkliği, Moldova’nın ayrılmaz bir parçası ve halihazırda ülkemizin Türkiye’de diplomatik temsilciliği bulunmakta. Gagavuzya bölgesi, uluslararası hukukun konusu olmadığından diğer ülkelerde resmi veya diplomatik temsilcilik açamaz” ifadesine yer verildi.Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmede, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’ni açma niyetinde olduklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/russeverler-hareketi-bulgaristanda-toplandi-dunyanin-yeni-barisa-ve-dengeye-ihtiyaci-var-1075589569.html
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türkiye, moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, hakan fidan
türkiye, moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, hakan fidan
Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret
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Moldova Dışişleri Bakanlığı, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul’un Türkiye’de temsilcilik açma teklifine onay vermeyeceğini belirtti.
Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gagavuzya özerkliği, Moldova’nın ayrılmaz bir parçası ve halihazırda ülkemizin Türkiye’de diplomatik temsilciliği bulunmakta. Gagavuzya bölgesi, uluslararası hukukun konusu olmadığından diğer ülkelerde resmi veya diplomatik temsilcilik açamaz” ifadesine yer verildi.
Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmede, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’ni açma niyetinde olduklarını dile getirmişti.