https://sputniknews.com.tr/20230919/moldovadan-turkiyede-gagavuzya-temsilciliginin-acilmasina-ret-1075591759.html

Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret

Moldova'dan Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılmasına ret

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul’un Türkiye’de temsilcilik açma teklifine onay vermeyeceğini belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T13:24+0300

2023-09-19T13:24+0300

2023-09-19T13:24+0300

türkiye

türkiye

moldova

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuz türkleri

hakan fidan

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Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gagavuzya özerkliği, Moldova’nın ayrılmaz bir parçası ve halihazırda ülkemizin Türkiye’de diplomatik temsilciliği bulunmakta. Gagavuzya bölgesi, uluslararası hukukun konusu olmadığından diğer ülkelerde resmi veya diplomatik temsilcilik açamaz” ifadesine yer verildi.Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmede, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’ni açma niyetinde olduklarını dile getirmişti.

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türkiye

moldova

gagavuzya

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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türkiye, moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuz türkleri, hakan fidan