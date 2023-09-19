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https://sputniknews.com.tr/20230919/russeverler-hareketi-bulgaristanda-toplandi-dunyanin-yeni-barisa-ve-dengeye-ihtiyaci-var-1075589569.html
Russeverler Hareketi Bulgaristan’da toplandı: ‘Dünyanın yeni barışa ve dengeye ihtiyacı var’
Russeverler Hareketi Bulgaristan’da toplandı: ‘Dünyanın yeni barışa ve dengeye ihtiyacı var’
Nisan ayında Moskova’da kurulan 'Uluslararası Russeverler Hareketi' Bulgaristan’da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye’den katılan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T11:43+0300
2023-09-19T11:43+0300
dünya
rusya
uluslararası rusofil hareketi
ünver sel
kırım tatar kültür dernekleri federasyonu
bulgaristan
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Nisan 2023’te Rusya’da geniş çaplı düzenlenen toplantı ile Moskova merkezli olarak kurulan 'Uluslararası Russeverler Hareketi' Bulgaristan’da toplandı. Bulgaristan’da düzenlenen toplantının birinci kısmı Filibe bölgesindeki Kalofer şehrinde gerçekleşti. 16 Eylül’de yapılan kültürel ve sosyal etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte folklor, müzik, el sanatları ve kıyafet gibi gösterileri yapıldı. Uluslararası katılım olduğu toplantıda Rus ve Rusya düşmanlığı, Rusofobi, Russeverler, Rus ve Rusya dostluğu ile sevgisi gibi başlıklarda üzerine değerlendirmeler yapıldı.Uluslararası Russeverler Hareketi’nin kurucu lideri ve Bulgar politikacı Nikolay Malinov, amaçlarının ana fikrini 'Russeverler: Kalbimizdeki Rusya' olarak açıkladı. Halka açık sosyal, kültürel ve politik etkinliğin kapsamında 'Russeverler Hareketinin Önündeki Uluslararası Zorluklar' başlığı altında yuvarlak masa toplantısı yapıldı.Toplantılarda Bulgaristan’dan ve farklı ülkelerden katılımcılar hazır bulundu. Bulgaristan’dan Russeverler Hareketinin Kurucu Başkanı Nikolay Malinov, Prof.Dr. Nikola Avreyiskiy, Prof.Dr. Nako Stefanov ve Doç.Dr. Valentin Vaçev ile birlikte Avrupa’da tanınmış siyasilerden Slovakya Eski Başbakanı Jan Carnogurski, İsviçre Hristiyan Demokrat Partisi Vekili Guy Mettan, Avusturyalı politikacı ve 'Amerikan Hegomanyasından Çık Hareketi' lideri Patrick Poppel, Fransız politik hareketi 'Gazap Günü' Lideri Fabrice Sorlin, Romanya Sol Hareketleri liderlerinden ve Karpatlar Rusofili Hareketi başkanı Aleksander Mikhail Lauruk, Sırbistan Milli Meclisi vekili İvan Kostiç, Arnavutluk Rusofil Hareketi maşkanı Aleksander Djurbavia, Güney Kıbrıs'ın Güney Lefkoşa şehrinde bulunan Rusya Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi uzmanlarından Mikis Filaniotis katılımcılar arasında yer aldı.Uluslararası Russeverler Hareketi toplantılarına Türkiye’den ise Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı, Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı ve Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel, Avrasya Ticaret Organizasyonu Derneği-Trade Avrasya Başkanı Dr. Hikmet Çıra katıldı.'Dünyamız büyük politik değişim yaşıyor'Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı ve Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel yaptığı açıklamada şunları söyledi:Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel, değerlendirmesinde “NATO ve ABD öncülüğünde kollektif Batı’nın global Dünya’da emperyal saldırısının önünde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öncülüğünde Rusya durmaktadır. Bu direnişin sembolü Batı Avrupa’da yer alan Dinyeper (Özi), Don (Aksu), Volga (İdil), Dinyeper (Turla) ve Tuna nehirleridir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/rusofobiye-karsi-uluslararasi-rusofil-hareketi-kuruldu-1069954813.html
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rusya, uluslararası rusofil hareketi, ünver sel, kırım tatar kültür dernekleri federasyonu, bulgaristan
rusya, uluslararası rusofil hareketi, ünver sel, kırım tatar kültür dernekleri federasyonu, bulgaristan

Russeverler Hareketi Bulgaristan’da toplandı: ‘Dünyanın yeni barışa ve dengeye ihtiyacı var’

11:43 19.09.2023
© Fotoğrafünver sel
ünver sel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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Nisan ayında Moskova’da kurulan 'Uluslararası Russeverler Hareketi' Bulgaristan’da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye’den katılan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Ünver Sel Dünya’nın büyük bir politik değişim yaşadığına dikkat çekti.
Nisan 2023’te Rusya’da geniş çaplı düzenlenen toplantı ile Moskova merkezli olarak kurulan 'Uluslararası Russeverler Hareketi' Bulgaristan’da toplandı. Bulgaristan’da düzenlenen toplantının birinci kısmı Filibe bölgesindeki Kalofer şehrinde gerçekleşti. 16 Eylül’de yapılan kültürel ve sosyal etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte folklor, müzik, el sanatları ve kıyafet gibi gösterileri yapıldı. Uluslararası katılım olduğu toplantıda Rus ve Rusya düşmanlığı, Rusofobi, Russeverler, Rus ve Rusya dostluğu ile sevgisi gibi başlıklarda üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Uluslararası Russeverler Hareketi’nin kurucu lideri ve Bulgar politikacı Nikolay Malinov, amaçlarının ana fikrini 'Russeverler: Kalbimizdeki Rusya' olarak açıkladı. Halka açık sosyal, kültürel ve politik etkinliğin kapsamında 'Russeverler Hareketinin Önündeki Uluslararası Zorluklar' başlığı altında yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
Toplantılarda Bulgaristan’dan ve farklı ülkelerden katılımcılar hazır bulundu. Bulgaristan’dan Russeverler Hareketinin Kurucu Başkanı Nikolay Malinov, Prof.Dr. Nikola Avreyiskiy, Prof.Dr. Nako Stefanov ve Doç.Dr. Valentin Vaçev ile birlikte Avrupa’da tanınmış siyasilerden Slovakya Eski Başbakanı Jan Carnogurski, İsviçre Hristiyan Demokrat Partisi Vekili Guy Mettan, Avusturyalı politikacı ve 'Amerikan Hegomanyasından Çık Hareketi' lideri Patrick Poppel, Fransız politik hareketi 'Gazap Günü' Lideri Fabrice Sorlin, Romanya Sol Hareketleri liderlerinden ve Karpatlar Rusofili Hareketi başkanı Aleksander Mikhail Lauruk, Sırbistan Milli Meclisi vekili İvan Kostiç, Arnavutluk Rusofil Hareketi maşkanı Aleksander Djurbavia, Güney Kıbrıs'ın Güney Lefkoşa şehrinde bulunan Rusya Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi uzmanlarından Mikis Filaniotis katılımcılar arasında yer aldı.
Uluslararası Russeverler Hareketi toplantılarına Türkiye’den ise Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı, Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı ve Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel, Avrasya Ticaret Organizasyonu Derneği-Trade Avrasya Başkanı Dr. Hikmet Çıra katıldı.

'Dünyamız büyük politik değişim yaşıyor'

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı ve Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dünyamız, günümüzde büyük politik değişim yaşamaktadır. Küresel ölçekte yaşanan bu politik değişimin başlangıcı 2014 yılında Kırım’da başlamıştır. Kırım halkı, Ukrayna’da yaşanan iç savaş sürecinde yüzünü tekrar Rusya’ya çevirmiştir. İçinde yaşadığımız 2023 yılı, Ukrayna’da devam eden süreç ile değişim ilk etabı tamamlanmış olacaktır. Önümüzdeki 2024 yılı, Kırım’ın tekrar Rusya’ya katılmasının 10’nucu yılında dünyada yeni siyasetin çizgileri daha da netleşmeye başlayacaktır. Değişen Dünya’nın yeni Yalta Konferansı’na ihtiyacı bulunmaktadır. Tarihte 1945 yılında Kırım’ın Yalta şehrinde Livadia Sarayı’nda Churchill, Roosevelt ve Stalin’in temsil ettiği konferansın tekrarı, yeni büyük güçlerle tekrar yapılmalıdır. Dünyanın yeni bir barışa ve dengeye ihtiyacı vardır.”

Uluslararası Russeverler Hareketi Kurucu Üyesi Dr. Ünver Sel, değerlendirmesinde “NATO ve ABD öncülüğünde kollektif Batı’nın global Dünya’da emperyal saldırısının önünde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öncülüğünde Rusya durmaktadır. Bu direnişin sembolü Batı Avrupa’da yer alan Dinyeper (Özi), Don (Aksu), Volga (İdil), Dinyeper (Turla) ve Tuna nehirleridir” dedi.
Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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20 Nisan, 12:15
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