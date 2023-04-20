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https://sputniknews.com.tr/20230420/rusofobiye-karsi-uluslararasi-rusofil-hareketi-kuruldu-1069954813.html
Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu
Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu
Dünyada artan Rusofobiye karşı, dünya genelinde 50’den fazla ülkeden temsilcinin katılımıyla birlikte 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:15+0300
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dünya
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rusofobik
rusofobik histeri
uluslararası rusofil hareketi
ilber vasfi sel
ünver sel
kırım kalkınma vakfı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Puşkin Devlet Müzesi’nde düzenlenen kuruluş etkinliğine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, dünya genelinde 50’den fazla ülkeden temsilci katılım sağladı.'Rusça’ya, Rus kültürüne, Rusya’nın mevcut dünya konjonktüründe bulunduğu konuma ilgi gösteren farklı dinlere ve siyasi ideolojilere mensup' temsilcilerin bir araya geldiği hareketin katılımcıları arasında politikacılar, bilim insanları, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, aktivistler, din adamları ve sosyal medya fenomenleri yer alıyor.Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal de hareketin kuruluş toplantısına katılan isimler arasındaydı.Toplantı katılımcılarından, Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel, etkinliğin açılışını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptığını belirterek, bakanın konuşmasında Putin’in mesajını ilettiğini açıkladı.Lavrov, Putin’in bu hareketin ‘Rusları diğer halklarla birleştiren, uzun süredir devam eden dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını' belirttiğini aktardı.Öte yandan, etkinliğe mesaj gönderen bir diğer Rus siyasetçi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Üst Kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da, hareketi ‘Batılıların Rusofobi histerisine karşı dünyadaki durumu yerinde değerlendirebilen ve gerçekle yalanı ayırt edebilenlerin düzenlediği değerli bir tepki’ olarak nitelendirdi.Rus Senatör Konstantin Kosaçev ise, kuruluş etkinliğinde ‘hareketin sadece Rusya için değil aynı zamanda dünya toplumu için de bir dönüm noktası niteliğinde bir olay olduğunu ve hareketin faaliyetleriyle ilgili parlamenterler düzeyinde de işbirliğine açık olduklarını’ vurguladı.Hareketin başkanlığına ise, hareketi başlatan Bulgar politikacı Nikolay Malinov seçildi. Alman Federal Meclisi Bundestag Vekili Waldemar Herdt ve uluslararası insan hakları hukukçusu ve Fransız siyasetçi Elie Hatemise başkan yardımcılığı görevine seçildi.Harekete Türkiye’den katılımcı olarak Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel ile Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel katıldı.Etkinliğe delege göndererek katılım sağlayan ülkeler şu şekilde:Abhazya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore, Güney Osetya, Hırvatistan, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kolombiya, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Lübnan, Macaristan, Malta, Mısır, Moldova, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Tunus, Türkiye, Venezuela, Vietnam.
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rusya, rusofobi, rusofobik, rusofobik histeri, uluslararası rusofil hareketi, ilber vasfi sel, ünver sel, kırım kalkınma vakfı
rusya, rusofobi, rusofobik, rusofobik histeri, uluslararası rusofil hareketi, ilber vasfi sel, ünver sel, kırım kalkınma vakfı

Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu

12:15 20.04.2023
Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu
Rusofobiye karşı 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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Dünyada artan Rusofobiye karşı, dünya genelinde 50’den fazla ülkeden temsilcinin katılımıyla birlikte 'Uluslararası Rusofil Hareketi' kuruldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Puşkin Devlet Müzesi’nde düzenlenen kuruluş etkinliğine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, dünya genelinde 50’den fazla ülkeden temsilci katılım sağladı.
'Rusça’ya, Rus kültürüne, Rusya’nın mevcut dünya konjonktüründe bulunduğu konuma ilgi gösteren farklı dinlere ve siyasi ideolojilere mensup' temsilcilerin bir araya geldiği hareketin katılımcıları arasında politikacılar, bilim insanları, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, aktivistler, din adamları ve sosyal medya fenomenleri yer alıyor.
Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Japonya ile insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilen ABD’li sinema sanatçısı Steven Seagal de hareketin kuruluş toplantısına katılan isimler arasındaydı.
Toplantı katılımcılarından, Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel, etkinliğin açılışını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptığını belirterek, bakanın konuşmasında Putin’in mesajını ilettiğini açıkladı.
Lavrov, Putin’in bu hareketin ‘Rusları diğer halklarla birleştiren, uzun süredir devam eden dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını' belirttiğini aktardı.
Öte yandan, etkinliğe mesaj gönderen bir diğer Rus siyasetçi, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Üst Kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da, hareketi ‘Batılıların Rusofobi histerisine karşı dünyadaki durumu yerinde değerlendirebilen ve gerçekle yalanı ayırt edebilenlerin düzenlediği değerli bir tepki’ olarak nitelendirdi.
Rus Senatör Konstantin Kosaçev ise, kuruluş etkinliğinde ‘hareketin sadece Rusya için değil aynı zamanda dünya toplumu için de bir dönüm noktası niteliğinde bir olay olduğunu ve hareketin faaliyetleriyle ilgili parlamenterler düzeyinde de işbirliğine açık olduklarını’ vurguladı.
Hareketin başkanlığına ise, hareketi başlatan Bulgar politikacı Nikolay Malinov seçildi. Alman Federal Meclisi Bundestag Vekili Waldemar Herdt ve uluslararası insan hakları hukukçusu ve Fransız siyasetçi Elie Hatemise başkan yardımcılığı görevine seçildi.
Harekete Türkiye’den katılımcı olarak Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel ile Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel katıldı.
Etkinliğe delege göndererek katılım sağlayan ülkeler şu şekilde:
Abhazya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore, Güney Osetya, Hırvatistan, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kolombiya, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Lübnan, Macaristan, Malta, Mısır, Moldova, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Tunus, Türkiye, Venezuela, Vietnam.
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