https://sputniknews.com.tr/20240308/moldovaya-donen-gagavuzya-baskani-gutsul-rusya-moldovanin-dusmani-degil-1081519998.html
Moldova'ya dönen Gagavuzya Başkanı Gutsul: Rusya Moldova'nın düşmanı değil
Moldova'ya dönen Gagavuzya Başkanı Gutsul: Rusya Moldova'nın düşmanı değil
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya'nın Moldova'nın düşmanı olmadığını ve tüm alanlarda dost olunması gerektiğini söyledi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T17:33+0300
2024-03-08T17:33+0300
2024-03-08T17:33+0300
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rusya
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Rusya'daki temaslarının ardından Kişinev'e dönen Gutsul, havalimanına iner inmez gözaltına alınacağı iddialarının aksine hiçbir sorun yaşamadan havalimanından ayrıldı.Havalimanında Sputnik'e demeç veren Gutsul, "Rusya, Moldova'nın düşmanı değil. Tüm alanlarda dost olmalıyız" dedi."Moskova'da, Soçi'deki festivalde çok üst düzey görüşmeler yaptık. Rusya ile dostane ilişkilerimizin sona ermemesi için her şeyi yapacağız. Onların desteğini hissediyoruz" diye devam eden Gutsul, Rus tarafıyla konuştukları tek şeyin gelecekteki projeler olduğunu ve bunları mutlaka hayata geçireceklerini belirtti.Moldovalı muhalif İlan Şor, Kişinev'in Gagavuzya liderini Rusya'dan döndükten hemen sonra tutuklamaya hazırlandığını söylemişti. Gutsul, merkezi yetkililerin baskısına rağmen ülkeye döneceğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile Moldova'daki siyasi durumu görüşmüştü.Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söylemişti.Rusya'ya bir ziyarette bulunan Gutsul, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle de görüşmelerde bulunmuştu. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html
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gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, rusya, moldova, vladimir putin, valentina matviyenko, 2024 dünya gençlik festivali
gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, rusya, moldova, vladimir putin, valentina matviyenko, 2024 dünya gençlik festivali
Moldova'ya dönen Gagavuzya Başkanı Gutsul: Rusya Moldova'nın düşmanı değil
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya'nın Moldova'nın düşmanı olmadığını ve tüm alanlarda dost olunması gerektiğini söyledi.
Rusya'daki temaslarının ardından Kişinev'e dönen Gutsul, havalimanına iner inmez gözaltına alınacağı iddialarının aksine hiçbir sorun yaşamadan havalimanından ayrıldı.
Havalimanında Sputnik'e demeç veren Gutsul, "Rusya, Moldova'nın düşmanı değil. Tüm alanlarda dost olmalıyız" dedi.
"Moskova'da, Soçi'deki festivalde çok üst düzey görüşmeler yaptık. Rusya ile dostane ilişkilerimizin sona ermemesi için her şeyi yapacağız. Onların desteğini hissediyoruz" diye devam eden Gutsul, Rus tarafıyla konuştukları tek şeyin gelecekteki projeler olduğunu ve bunları mutlaka hayata geçireceklerini belirtti.
Moldovalı muhalif İlan Şor, Kişinev'in Gagavuzya liderini Rusya'dan döndükten hemen sonra tutuklamaya hazırlandığını söylemişti. Gutsul, merkezi yetkililerin baskısına rağmen ülkeye döneceğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile Moldova'daki siyasi durumu görüşmüştü.
Gutsul, 'Vladimir Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' söylemişti.
Rusya'ya bir ziyarette bulunan Gutsul, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus makamlarının diğer temsilcileriyle de görüşmelerde bulunmuştu. Gutsul ayrıca Sirius'ta düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katılarak burada Gagavuzya'nın Ortaklık Anlaşması imzaladığı Rus bölgelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.