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12:00
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GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul: Batı'ya yönelme Moldova için 'peri masalı' haline geldi
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul: Batı'ya yönelme Moldova için 'peri masalı' haline geldi
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalı olduğunu ve halkın artık daha kötü yaşadığını dile getirdi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:54+0300
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gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
moldova
avrupa birliği
rusya
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalından başka bir şey olmadığını, gerçekte ise Moldova halkının giderek daha kötü yaşadığını söyleyerek Moldovalıların Rusya ile bağlarını koparmak istemediğinin altını çizdi.Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gutsul ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmesinde, Moskova'nın hem Gagavuzya hem de tüm Moldova sakinlerinin Rusya ile dostane ilişkiler içinde olmasını sağlamakla ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
moldova
avrupa birliği
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yevgeniya gutsul, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, moldova, avrupa birliği, rusya, vladimir putin
yevgeniya gutsul, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, moldova, avrupa birliği, rusya, vladimir putin

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul: Batı'ya yönelme Moldova için 'peri masalı' haline geldi

23:54 07.03.2024
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоYevgeniya Gutsul
Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalı olduğunu ve halkın artık daha kötü yaşadığını dile getirdi.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalından başka bir şey olmadığını, gerçekte ise Moldova halkının giderek daha kötü yaşadığını söyleyerek Moldovalıların Rusya ile bağlarını koparmak istemediğinin altını çizdi.
Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Üç buçuk yıl önce bize güzel bir peri masalı anlatıldı. Avrupa Birliği'ni desteklediğimiz takdirde Avrupa standartlarında yaşayacağımız söylendi. Ancak ne yazık ki halkımızın, Moldova Cumhuriyeti vatandaşlarının giderek daha kötü yaşadığını görüyoruz. Bu nedenle Moldova Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunluğu Rusya ile ilişkilerin kesilmemesinden yana.
Gutsul ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmesinde, Moskova'nın hem Gagavuzya hem de tüm Moldova sakinlerinin Rusya ile dostane ilişkiler içinde olmasını sağlamakla ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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