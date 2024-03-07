https://sputniknews.com.tr/20240307/gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-batiya-yonelme-moldova-icin-peri-masali-haline-geldi-1081498357.html

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul: Batı'ya yönelme Moldova için 'peri masalı' haline geldi

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul: Batı'ya yönelme Moldova için 'peri masalı' haline geldi

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalı olduğunu ve halkın artık daha kötü yaşadığını dile getirdi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T23:54+0300

2024-03-07T23:54+0300

2024-03-07T23:54+0300

dünya

yevgeniya gutsul

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

moldova

avrupa birliği

rusya

vladimir putin

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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Batı'ya yönelmenin Moldova için güzel bir peri masalından başka bir şey olmadığını, gerçekte ise Moldova halkının giderek daha kötü yaşadığını söyleyerek Moldovalıların Rusya ile bağlarını koparmak istemediğinin altını çizdi.Gutsul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gutsul ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmesinde, Moskova'nın hem Gagavuzya hem de tüm Moldova sakinlerinin Rusya ile dostane ilişkiler içinde olmasını sağlamakla ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.

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gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

moldova

avrupa birliği

rusya

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yevgeniya gutsul, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, moldova, avrupa birliği, rusya, vladimir putin