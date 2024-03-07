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https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
Zaharova: Sandu, hukuku siyasi bir baskı aracı olarak kullanıp Gutsul’u tehdit ediyor
Zaharova: Sandu, hukuku siyasi bir baskı aracı olarak kullanıp Gutsul’u tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’a yönelik tehditlerinin, Moldova Devlet Başkanı... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T21:09+0300
2024-03-07T21:11+0300
dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
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transdinyester
yevgeniya gutsul
maia sandu
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gagavuzya
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Zaharova, Moldova yönetiminin Gagavuz halkına yönelik izlediği ayrımcı politikayı Russia Today’a (RT) değerlendirdi.Zaharova kendisine yöneltilen "Moldovalı yetkililerin bu kadar şiddetli tepkisine ne sebep oldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Biliyorsunuz, tek bir şey var; bu şimdi her yerde ortaya çıkıyor: Baltık ülkelerinde ve AB ya da NATO'nun parçası olan ya da onlarla ilişkili diğer bazı ülkelerde. İlişkili ne demek? Bu, tamamen onların etkisi altına girdikleri veya AB ve NATO değerlerine bağlılıklarını beyan ettikleri anlamına geliyor. Daha net söyleyecek olursak, demokrasinin arkasına saklanıyorlar, ama aslında giderek artan bir şekilde devletlerinin topraklarında diktatörlük inşa ediyorlar" cümlelerini kaydetti.Örneklerin fazla çok fazla olduğunun altını çizen Zaharova, "Dün ve bugün Moldova'da yaşananlar ve Sandu'nun gelişinden sonra aylardır bunu gözlemliyor olmamız, bence bunun en açık kanıtıdır" diyerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Seçimlerin hemen ardından Gutsul'u destekleyenlerin onu savunmaya devam ettiğini belirten Zaharova, bu dramatik olayları hatırladıklarını dile getirdi.İkinci turun başladığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yanıtını, "Ve en şaşırtıcı olan ve beni gerçekten şaşırtan da, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, artık eylemlerinden utanmıyor bile. Onun hukuku tam olarak yasalara aykırı amaçlarla kullandığını herkes çok iyi biliyor. Yani siyasi hesaplaşma unsuru olarak baskı ve bu durumda bence sadece seçmenlerin oylarıyla değil, aynı zamanda seçmenlerinin mücadelesiyle de desteklenen ve seçmenlerin sokaklara çıkarak desteklerini bir kez daha gösterdikleri kişiye yönelik (Gutsul’dan bahsediyorum) doğrudan tehdittir" cümleleriyle sürdürdü.Ancak aynı durumun benzer şekilde Baltık ülkelerinde de uzun yıllardır yaşandığını vurgulayan Zaharova, "Yine demokrasiyi inşa ettiler, diktatörlüğü inşa ettiler. Peki neden? Çünkü bu demokrasi değil ama Amerikalı liberallerin dile getirdiği ve Amerikan demokrasisi dediği şey bu. Yani, bu bir perde demokrasisi ya da adına demokratik dedikleri ama aslında içinde yalnızca diktatörce, totaliter ve komuta-idari bir mekanizma olan bir sistemdir" dedi.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gutsul ile görüşmesini değerlendiren Moldova Hükümet Sözcüsü Daniel Voda, Moldovalı muhalifler ile Rus liderliği arasındaki iletişimin Moldova vatandaşlarının çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı’nı ‘Şor suç grubunun temsilcisi’ olarak adlandırmıştı.Moldova Başsavcı Vekili Ion Munteanu, Gutsul'a karşı açılan davaya ilişkin belgelerin yakın zamanda mahkemeye iletileceğini bildirmişti.Moldovalı muhalif İlan Şor, Kişinev'in Gagavuzya liderini Rusya'dan döndükten hemen sonra tutuklamaya hazırlandığını söylemişti. Gutsul, merkezi yetkililerin baskısına rağmen ülkeye döneceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/putin-gagavuzya-ozerk-bolgesi-baskani-gutsul-ile-gorustu-1081460169.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, transdinyester, yevgeniya gutsul, maia sandu, moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, baltık ülkeleri, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, transdinyester, yevgeniya gutsul, maia sandu, moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, baltık ülkeleri, vladimir putin

Zaharova: Sandu, hukuku siyasi bir baskı aracı olarak kullanıp Gutsul’u tehdit ediyor

21:09 07.03.2024 (güncellendi: 21:11 07.03.2024)
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul’a yönelik tehditlerinin, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu’nun hukuku siyasi hesaplaşma ve baskı için kullandığını gösterdiğini belirtti.
Zaharova, Moldova yönetiminin Gagavuz halkına yönelik izlediği ayrımcı politikayı Russia Today’a (RT) değerlendirdi.
Zaharova kendisine yöneltilen "Moldovalı yetkililerin bu kadar şiddetli tepkisine ne sebep oldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Biliyorsunuz, tek bir şey var; bu şimdi her yerde ortaya çıkıyor: Baltık ülkelerinde ve AB ya da NATO'nun parçası olan ya da onlarla ilişkili diğer bazı ülkelerde. İlişkili ne demek? Bu, tamamen onların etkisi altına girdikleri veya AB ve NATO değerlerine bağlılıklarını beyan ettikleri anlamına geliyor. Daha net söyleyecek olursak, demokrasinin arkasına saklanıyorlar, ama aslında giderek artan bir şekilde devletlerinin topraklarında diktatörlük inşa ediyorlar" cümlelerini kaydetti.
Örneklerin fazla çok fazla olduğunun altını çizen Zaharova, "Dün ve bugün Moldova'da yaşananlar ve Sandu'nun gelişinden sonra aylardır bunu gözlemliyor olmamız, bence bunun en açık kanıtıdır" diyerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Halk tarafından hukuka uygun olarak demokratik bir şekilde seçilen Gutsul konusunda bakın neler oluyor. Doğrudan seçimlerden daha demokratik ve demokrasiyle tutarlı ne olabilir? Üstelik, insanlar bakış açılarını ifade etmekten çekinmediler ve korkmadılar. Adaylarını hem oylama sırasında hem de dışarıda açıkca desteklediler. Ancak bu, Maia Sandu'nun o kadar öfke ve nefretine neden oldu ki, mevcut tüm yöntemleri kullanarak Gutsul’a tam anlamıyla baskı uygulamaya başladılar. Aynı zamanda, yasaları, mücadelenin değil, muhaliflerini yok etmenin siyasi bir aracı olarak kullandılar.
Seçimlerin hemen ardından Gutsul'u destekleyenlerin onu savunmaya devam ettiğini belirten Zaharova, bu dramatik olayları hatırladıklarını dile getirdi.
İkinci turun başladığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yanıtını, "Ve en şaşırtıcı olan ve beni gerçekten şaşırtan da, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, artık eylemlerinden utanmıyor bile. Onun hukuku tam olarak yasalara aykırı amaçlarla kullandığını herkes çok iyi biliyor. Yani siyasi hesaplaşma unsuru olarak baskı ve bu durumda bence sadece seçmenlerin oylarıyla değil, aynı zamanda seçmenlerinin mücadelesiyle de desteklenen ve seçmenlerin sokaklara çıkarak desteklerini bir kez daha gösterdikleri kişiye yönelik (Gutsul’dan bahsediyorum) doğrudan tehdittir" cümleleriyle sürdürdü.
Ancak aynı durumun benzer şekilde Baltık ülkelerinde de uzun yıllardır yaşandığını vurgulayan Zaharova, "Yine demokrasiyi inşa ettiler, diktatörlüğü inşa ettiler. Peki neden? Çünkü bu demokrasi değil ama Amerikalı liberallerin dile getirdiği ve Amerikan demokrasisi dediği şey bu. Yani, bu bir perde demokrasisi ya da adına demokratik dedikleri ama aslında içinde yalnızca diktatörce, totaliter ve komuta-idari bir mekanizma olan bir sistemdir" dedi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gutsul ile görüşmesini değerlendiren Moldova Hükümet Sözcüsü Daniel Voda, Moldovalı muhalifler ile Rus liderliği arasındaki iletişimin Moldova vatandaşlarının çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı’nı ‘Şor suç grubunun temsilcisi’ olarak adlandırmıştı.
Moldova Başsavcı Vekili Ion Munteanu, Gutsul'a karşı açılan davaya ilişkin belgelerin yakın zamanda mahkemeye iletileceğini bildirmişti.
Moldovalı muhalif İlan Şor, Kişinev'in Gagavuzya liderini Rusya'dan döndükten hemen sonra tutuklamaya hazırlandığını söylemişti. Gutsul, merkezi yetkililerin baskısına rağmen ülkeye döneceğini belirtmişti.
Vladimir Putin ve Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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Putin, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul ile görüştü
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