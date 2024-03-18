https://sputniknews.com.tr/20240318/putin-kirim-ve-sivastopolun-rusya-ile-birlesmesinin-yildonumunde-ruslari-tebrik-etti-1081817900.html
Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile birleşmesinin yıldönümünde Rusları tebrik etti
Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile birleşmesinin yıldönümünde Rusları tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde Rusya halkını tebrik etti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T20:06+0300
2024-03-18T20:06+0300
2024-03-18T20:09+0300
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Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıl dönümü onuruna Kızıl Meydan’da düzenlenen konsere gelen Putin, burada toplanan kalabalığa seslendi.“Sevgili dostlar, herkesi içtenlikle selamlıyorum, sizi Kırım ve Sivastopol'un Rusya ile yeniden birleşmesi günü vesilesiyle tebrik ediyorum” diyen Putin, Kırım’ın sadece stratejik açıdan önemli bir bölge, sadece ‘tarihimiz, geleneklerimiz ve Rusya’nın gururu’ olmayıp, her şeyden önce insanlar olduğunu vurguladı.Rus lider, “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı. Kırım’ın ortak ailemize dönmesini mümkün kılan şey buydu” diye konuştu.Donbass, Novorossiya halkının vatanları olan Rusya’ya giden yolunun zor ve trajik olduğuna dikkat çeken Putin, ancak bu bölgeleri Rusya ile birleştiğini ve bunun ülke tarihinde büyük bir olay olduğunu vurgulayarak, “Artık birbirimizin desteğini hissederek birlikte gelişiyor ve yürüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın yeni bölgelerle birlikte el ele ilerleyeceğine söz veren Putin, “Bu şekilde hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde bizi gerçekten güçlü kılan da budur” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusya-basbakani-misustin-ruslar-putine-inaniyor-1081815721.html
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vladimir putin, kırım, sivastopol, kızıl meydan
vladimir putin, kırım, sivastopol, kızıl meydan
Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile birleşmesinin yıldönümünde Rusları tebrik etti
20:06 18.03.2024 (güncellendi: 20:09 18.03.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’un Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıldönümünde Rusya halkını tebrik etti.
Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin 10. yıl dönümü onuruna Kızıl Meydan’da düzenlenen konsere gelen Putin, burada toplanan kalabalığa seslendi.
“Sevgili dostlar, herkesi içtenlikle selamlıyorum, sizi Kırım ve Sivastopol'un Rusya ile yeniden birleşmesi günü vesilesiyle tebrik ediyorum” diyen Putin, Kırım’ın sadece stratejik açıdan önemli bir bölge, sadece ‘tarihimiz, geleneklerimiz ve Rusya’nın gururu’ olmayıp, her şeyden önce insanlar olduğunu vurguladı.
Rus lider, “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı. Kırım’ın ortak ailemize dönmesini mümkün kılan şey buydu” diye konuştu.
Donbass, Novorossiya halkının vatanları olan Rusya’ya giden yolunun zor ve trajik olduğuna dikkat çeken Putin, ancak bu bölgeleri Rusya ile birleştiğini ve bunun ülke tarihinde büyük bir olay olduğunu vurgulayarak, “Artık birbirimizin desteğini hissederek birlikte gelişiyor ve yürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın yeni bölgelerle birlikte el ele ilerleyeceğine söz veren Putin, “Bu şekilde hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde bizi gerçekten güçlü kılan da budur” vurgusunu yaptı.