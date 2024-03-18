https://sputniknews.com.tr/20240318/rusya-basbakani-misustin-ruslar-putine-inaniyor-1081815721.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Ruslar Putin’e inanıyor

Rusya Başbakanı Mişustin: Ruslar Putin’e inanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusların Putin’e inandığını, Rus liderin vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek ve devletin gelişmesi için her şeyi yaptığını... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T17:47+0300

2024-03-18T17:47+0300

2024-03-18T17:49+0300

vladimir putin

dünya

mihail mişustin

rusya

seçim

seçimler

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Rusya Başbakanı Mişustin, başbakan yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını yorumladı ve Rusların ezici çoğunluğunun Vladimir Putin’in adaylığını desteklediğini kaydetti.Mişustin, “İnsanlar devlet başkanımıza güveniyor, zira o vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek, ülkemizi ve sosyal alanımızı geliştirmek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.‘Putin'in seçimlerdeki zaferi çalışma temposunu yavaşlatmak için bir neden değil’“Arkadaşlar, onun (Putin’in) zaferi bizim çalışmamızı yavaşlatmamız için bir neden değil, bilakis devlet başkanının talimatlarını yerine getirme konusunda bize daha da büyük bir sorumluluk getiriyor” diyen Mişustin, kabine üyelerinin Putin tarafından belirlenen ‘görevleri mümkün olduğunca doğru ve etkili bir şekilde yerine getirmesi’ gerektiğini vurguladı.Mişustin, “Her birinizin kendi sorumlulukları var, öncelik elbette başkanımızın Federal Meclis konuşmasında dile getirdiği girişimlere verilmeli” diye sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html

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vladimir putin, mihail mişustin, rusya, seçim, seçimler