https://sputniknews.com.tr/20240318/rusya-basbakani-misustin-ruslar-putine-inaniyor-1081815721.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Ruslar Putin’e inanıyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Ruslar Putin’e inanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusların Putin’e inandığını, Rus liderin vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek ve devletin gelişmesi için her şeyi yaptığını... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T17:47+0300
2024-03-18T17:47+0300
2024-03-18T17:49+0300
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Rusya Başbakanı Mişustin, başbakan yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını yorumladı ve Rusların ezici çoğunluğunun Vladimir Putin’in adaylığını desteklediğini kaydetti.Mişustin, “İnsanlar devlet başkanımıza güveniyor, zira o vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek, ülkemizi ve sosyal alanımızı geliştirmek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.‘Putin'in seçimlerdeki zaferi çalışma temposunu yavaşlatmak için bir neden değil’“Arkadaşlar, onun (Putin’in) zaferi bizim çalışmamızı yavaşlatmamız için bir neden değil, bilakis devlet başkanının talimatlarını yerine getirme konusunda bize daha da büyük bir sorumluluk getiriyor” diyen Mişustin, kabine üyelerinin Putin tarafından belirlenen ‘görevleri mümkün olduğunca doğru ve etkili bir şekilde yerine getirmesi’ gerektiğini vurguladı.Mişustin, “Her birinizin kendi sorumlulukları var, öncelik elbette başkanımızın Federal Meclis konuşmasında dile getirdiği girişimlere verilmeli” diye sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html
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vladimir putin, mihail mişustin, rusya, seçim, seçimler
vladimir putin, mihail mişustin, rusya, seçim, seçimler
Rusya Başbakanı Mişustin: Ruslar Putin’e inanıyor
17:47 18.03.2024 (güncellendi: 17:49 18.03.2024)
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusların Putin’e inandığını, Rus liderin vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek ve devletin gelişmesi için her şeyi yaptığını belirtti.
Rusya Başbakanı Mişustin, başbakan yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını yorumladı ve Rusların ezici çoğunluğunun Vladimir Putin’in adaylığını desteklediğini kaydetti.
Mişustin, “İnsanlar devlet başkanımıza güveniyor, zira o vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek, ülkemizi ve sosyal alanımızı geliştirmek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.
‘Putin'in seçimlerdeki zaferi çalışma temposunu yavaşlatmak için bir neden değil’
“Arkadaşlar, onun (Putin’in) zaferi bizim çalışmamızı yavaşlatmamız için bir neden değil, bilakis devlet başkanının talimatlarını yerine getirme konusunda bize daha da büyük bir sorumluluk getiriyor” diyen Mişustin, kabine üyelerinin Putin tarafından belirlenen ‘görevleri mümkün olduğunca doğru ve etkili bir şekilde yerine getirmesi’ gerektiğini vurguladı.
Mişustin, “Her birinizin kendi sorumlulukları var, öncelik elbette başkanımızın Federal Meclis konuşmasında dile getirdiği girişimlere verilmeli” diye sözlerini tamamladı.