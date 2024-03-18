https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html

Rusya'da oyların tamamı sayıldı: Halkın yüzde 87.28'i 'Putin' dedi

Rusya'da oyların tamamı sayıldı: Halkın yüzde 87.28'i 'Putin' dedi

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, oy pusulalarının tamamının sayıldığını duyurdu. Kesinleşmiş resmi sonuçlar perşembe günü açıklanacak. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T16:57+0300

2024-03-18T16:57+0300

2024-03-18T16:57+0300

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kremlin

kremlin

kremlin sarayı

moskova. kremlin. putin

nikolay haritonov

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Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 87.28'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimi rekor oy ve çok büyük bir farkla önde tamamladı.İkinci sıradaki Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov'un oyu yüzde 4.31 olurken, üçüncü sıranın sahibi yüzde 3.85 oyla Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy ise oyların yüzde 3.2'sini alarak seçimi son sırada tamamladı.Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 21 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimin resmi sonuçlarını ilan edecek.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-secimler-bitti-erdogan-putin-arasinda-isbirligi-uzun-vadeli-sekilde-artacaktir-1081808881.html

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