https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html
Rusya'da oyların tamamı sayıldı: Halkın yüzde 87.28'i 'Putin' dedi
Rusya'da oyların tamamı sayıldı: Halkın yüzde 87.28'i 'Putin' dedi
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, oy pusulalarının tamamının sayıldığını duyurdu. Kesinleşmiş resmi sonuçlar perşembe günü açıklanacak. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T16:57+0300
2024-03-18T16:57+0300
2024-03-18T16:57+0300
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kremlin sarayı
moskova. kremlin. putin
nikolay haritonov
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Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 87.28'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimi rekor oy ve çok büyük bir farkla önde tamamladı.İkinci sıradaki Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov'un oyu yüzde 4.31 olurken, üçüncü sıranın sahibi yüzde 3.85 oyla Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy ise oyların yüzde 3.2'sini alarak seçimi son sırada tamamladı.Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 21 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimin resmi sonuçlarını ilan edecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-secimler-bitti-erdogan-putin-arasinda-isbirligi-uzun-vadeli-sekilde-artacaktir-1081808881.html
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rusya, seçim, vladimir putin, başkanlık seçimi, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, moskova. kremlin. putin, nikolay haritonov
rusya, seçim, vladimir putin, başkanlık seçimi, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, moskova. kremlin. putin, nikolay haritonov
Rusya'da oyların tamamı sayıldı: Halkın yüzde 87.28'i 'Putin' dedi
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, oy pusulalarının tamamının sayıldığını duyurdu. Kesinleşmiş resmi sonuçlar perşembe günü açıklanacak.
Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 87.28'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimi rekor oy ve çok büyük bir farkla önde tamamladı.
İkinci sıradaki Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov'un oyu yüzde 4.31 olurken, üçüncü sıranın sahibi yüzde 3.85 oyla Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı ve adayı Leonid Slutskiy ise oyların yüzde 3.2'sini alarak seçimi son sırada tamamladı.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 21 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimin resmi sonuçlarını ilan edecek.