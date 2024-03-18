Rusya'da seçimler bitti: 'Erdoğan-Putin arasında işbirliği uzun vadeli şekilde artacaktır'

“Erdoğan ile Putin arasındaki ilişkiler, iki devlet lideri arasındaki ilişkiden öte kişisel boyuta sahip ilişkiler. İki liderin birbirini anladığı, dünyaya bakışlarında çok önemli ortaklıklarının olduğu gözlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batılı liderlerinden ziyade, Putin ile ilişkilerinde daha rahat bir profil ortaya koymakta. Türkiye'deki seçimlere bakıldığında Putin Erdoğan’ın kazanmasını istiyordu, Rusya’daki seçimlerde de Erdoğan da Putin'in kazanmasını istiyordu diyebiliriz. Erdoğan ve Putin’in ülkelerindeki seçimleri kazanması her iki liderin de istediğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Türkiye ve Rusya’da normal şartlarda dört yıl boyunca hiçbir seçim olmayacak. Birbirini tanıyan, birbirini bilen iki lider olarak, uluslararası konularda ellerinin çok rahat olacağı anlamına gelir. Ben ikisi arasında çok yakın ilişkilerin gelişeceğini, ortak anlayışların, ortak politikaların gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu ve Ukrayna konusunda iki lider önümüzdeki dört yılı hesaplayarak bir takım ortak adımlar ve politikalar geliştireceklerdir. Erdoğan ve Putin özellikle bu Gazze savaşından sonra Ortadoğu'da neler yapılabilir, ABD oradan çekildikten sonra ne olabilir konularında birbirlerini destekleyici roller anlamında bir takım politikalar geliştirebilir. Ukrayna konusunda şu anda Türkiye iki tarafla konuşabilen bir ülke. Kafkasya’da Türkiye gücünü arttırmış bir ülke. Kafkasya’da güçlenmesi, Ukrayna'da Rusya ile konuşabilen bir ülke olması, Ortadoğu’da yeniden sahaya dönmüş olması Türkiye önemli bir konumda. Bu nedenler Türkiye ile Rusya arasında dört yıl boyunca çok sıcak ilişkiler ve politikaların gelişebileceğini öngörmemizi sağlıyor. İki ülkelerdeki liderlik seçimlerinden sonra Putin ve Erdoğan arasında diyalog ve işbirliği aratacak. İki liderde birbirini tanıyor. Karakterleri uyuşuyor. Frekansları tutuyor ve birbirlerini de kolluyorlar. O diyalog ve işbirliği uzun vadeli şekilde artacaktır.”