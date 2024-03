https://sputniknews.com.tr/20240318/putinden-secim-sonrasi-ilk-aciklama-gucun-kaynagi-halktir-1081782418.html

Putin’den seçim sonrası ilk açıklama: Gücün kaynağı halktır

Devlet başkanlığı seçimlerinden yüzde 87’inin üstünde oyla rekor kırarak büyük zaferle ayrılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sonuçlarının ardından... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

Başkent Moskova’da seçim kampanyasında yer alan genç gönüllülerle bir araya gelen Putin, burada yaptığı konuşmasında, “Ülkedeki gücün asıl kaynağı Rus halkıdır” ifadelerini kullanırken, seçimlerde oy kullanan tüm Rus vatandaşlarına teşekkür ederek, herkesin tek bir ekip olarak birleştiğini vurguladı.Seçim sonuçlarının, ülkedeki vatandaşların duyduğu güveni ve Rusya’nın herşeyi planladığı gibi gerçekleştireceğine dair umut anlamına geldiğine değinen Rus lider, “Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum. Önceliklerimize ve hedeflerimize ulaşmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.Putin, Rusya’daki seçimlere müdahale etmeye çalışan dış güçlerin, bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edeceğini düşündüğünü vurgularken, “Ancak yine de Rusya ile ilgili hedeflerini değiştirmeyeceklerdir” dedi.Yeni dönemdeki hedeflerRus lider, başkanlık seçimlerine rekor seviyedeki katılımı ülkenin bugün yaşadığı dramatik olaylara bağlarken, yeni dönemdeki hedefleriyle ilgili değerlendirmesinde, kısa süre önceki Federal Meclis konuşmasında ülkenin kalkınmasına ilişkin temel görevlerin ana hatlarıyla belirtildiğini hatırlatarak, “Her şeyden önce askeri operasyonumuz çerçevesindeki görevleri çözmemiz, savunma kabiliyetlerimizi artırmamız ve silahlı kuvvetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Bu zaten çok iyi bir hızda ve mükemmel bir kalitede gerçekleşiyor” dedi.“Güçlü ve bağımsız bir Rusya hayal ediyordum” diyen Putin, seçim sonuçlarının bu hayallerin gerçekleşmesini sağlayacağını umduğunu kaydederken, "Görevimiz, Rus vatandaşlarının güvenini kullanarak bize bağlı olan her şeyi yapmak, böylece belirlenen tüm görevlerin çözülmesini ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır" diye konuştu.Gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide Ukrayna’daki durumu da değerlendiren Rus lider, ülkesinin hiçbir zaman barış müzakerelerini reddetmediğini bir kez daha anımsatırken, ancak Rusya'nın Ukrayna konusunda kiminle müzakere edeceğini de düşüneceğini sözlerine ekledi.Macron’a ‘Ukrayna mesajı’Putin, son zamanlarda Rusya’ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Fransa ile ilgili değerlendirmesinde, “Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil” diye konuştu.

