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SON DAKİKA | Gökhan Zan, Hatay'da adaylığını geri çekiyor
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https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html
Rusya'da seçimi sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin kazandı: Yüzde 87.97
Rusya'da seçimi sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin kazandı: Yüzde 87.97
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87.8'ini alan Vladimir Putin kazandı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T21:11+0300
2024-03-17T22:35+0300
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Rusya Merkez Seçim Kurulu, sandıkların yüzde 24.4’ünün açıldığını duyururken, sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.97’sini alarak rekor kırdı. Bu oran, modern Rusya tarihinde rekor seçim sonucu olarak dikkat çekerken, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Putin oyların yüzde 76.69’una sahip olmuş, 2012'de ise yüzde 63.6 oy oranıyla devlet başkanlığını ilan etmişti. 2008'deki seçimlerde ise Dmitriy Medvedev yüzde 70.28'lik bir sonuçla seçimi kazanmıştı. Putin, daha önce de 2004 ve 2000 yıllarında sırasıyla yüzde 71.31 ve yüzde 52.9 oy alarak göreve gelmişti.Yeni bölgelerde de Putin lider Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk verilere göre, oy pusulalarının yüzde 100'ünün işlenmesinin ardından Vladimir Putin’in Lugans Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) oyların yüzde 94.12'sine sahip olduğu bildirildi. Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) oyların yüzde 95.23’üne sahip olarak mutlak zaferini ilan ederken, Zaporojye bölgesindeki sandıkların yüzde 90.29’unun açıldığı, Putin’in yüzde 92.25 ile devlet başkanlığı seçimlerini önde götürdüğü açıklandı. Herson bölgesinde de sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı, Putin’in, bölgede yapılan seçimlerde oyların yüzde 88.12'sini alarak kazandığı bildirildi.2014’te referandum sonrası Rusya’nın parçası haline gelen Kırım’da ise Putin’in yüzde 93.27 ile açık farkla önde götürdüğü bildirilirken, Sivastopol’da ise oyların yüzde 90,9’una sahip olduğu aktarıldı.Başkent Moskova’da ise sandıkların yüzde 70.09’unun açıldığı, Putin’in oyların yüzde 88.8’ini alarak lider olduğu da aktarıldı.İlk tebrik Medvedev'den Rusya’da Putin'in zaferini ilk kutlayan isim Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Birleşik Parti Genel Başkanı Dmitriy Medvedev olurken, bağımsız adaylığını koyan Vladimir Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı. Telegram kanalından açıklama yapan Medvedev, “Putin'i devlet başkanlığı seçimlerindeki parlak zaferinden dolayı kutluyorum!” diye yazdı.Adaylardan ilk açıklamalar geldiSeçimlere bağımsız olarak katılan Putin’le birlikte yarışan diğer 3 adaydan biri olan Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Putin'i kutlarken, seçimin şüphesiz galibi olduğunu vurgulayarak, “Elbette kazanan Vladimir Vladimiroviç Putin'dir" dedi.Yeni Halk Partisi lideri Aleksey Neçayev ise Rusya'daki başkanlık seçimlerinin partisi için bir başarı olduğunu belirterek, “Bu seçimler tüm ülkemiz ve diğerlerinin yanı sıra Yeni Halk Partimiz için büyük bir başarıdır" ifadesini kullandı.Putin’i kutlayan bir diğer aday ise 75 yaşındaki komünist siyasetçi Nikolay Haritonov oldu.Rus lideri aldığı sonuç vesilesiyle tebrik eden Rusya Komünist Partisi adayı Nikolay Haritonov, kendisi ve partisinin devlet başkanlığı seçimleri sırasında dürüst ve iyi niyetli bir şekilde çalıştığını vurguladı.‘Putin, birleşmenin sembolü oldu’Devlet başkanlığı seçimlerini yerinde takip eden ABD'li uluslararası gözlemci, siyaset bilimci ve gazeteci Caleb Maupin, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus lider Vladimir Putin'in artık sınırlarını savunan ülkenin birleşmesinin sembolü haline geldiğini, siyasetçi lehine verilen oyların çokluğunun şaşırtıcı olmadığını söyledi.Maupin, açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı siyasi bir figürden çok daha fazlası haline geldi ve ülkenin kaderini temsil ediyor. Dolayısıyla bu kadar çok oy almasına şaşırmamalıyız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimlere-abdnin-100-yildir-yanina-yaklasamadigi-rekor-katilim-orani-yuzde-70---1081771748.html
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Rusya'da seçimi sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin kazandı: Yüzde 87.97

21:11 17.03.2024 (güncellendi: 22:35 17.03.2024)
© AA / Sefa KaracanRusya’da devlet başkanı seçimi
Rusya’da devlet başkanı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
© AA / Sefa Karacan
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Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87.8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
Rusya Merkez Seçim Kurulu, sandıkların yüzde 24.4’ünün açıldığını duyururken, sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.97’sini alarak rekor kırdı.
Bu oran, modern Rusya tarihinde rekor seçim sonucu olarak dikkat çekerken, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Putin oyların yüzde 76.69’una sahip olmuş, 2012'de ise yüzde 63.6 oy oranıyla devlet başkanlığını ilan etmişti.
2008'deki seçimlerde ise Dmitriy Medvedev yüzde 70.28'lik bir sonuçla seçimi kazanmıştı. Putin, daha önce de 2004 ve 2000 yıllarında sırasıyla yüzde 71.31 ve yüzde 52.9 oy alarak göreve gelmişti.

Yeni bölgelerde de Putin lider

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk verilere göre, oy pusulalarının yüzde 100'ünün işlenmesinin ardından Vladimir Putin’in Lugans Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) oyların yüzde 94.12'sine sahip olduğu bildirildi.
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) oyların yüzde 95.23’üne sahip olarak mutlak zaferini ilan ederken, Zaporojye bölgesindeki sandıkların yüzde 90.29’unun açıldığı, Putin’in yüzde 92.25 ile devlet başkanlığı seçimlerini önde götürdüğü açıklandı.
Herson bölgesinde de sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı, Putin’in, bölgede yapılan seçimlerde oyların yüzde 88.12'sini alarak kazandığı bildirildi.
2014’te referandum sonrası Rusya’nın parçası haline gelen Kırım’da ise Putin’in yüzde 93.27 ile açık farkla önde götürdüğü bildirilirken, Sivastopol’da ise oyların yüzde 90,9’una sahip olduğu aktarıldı.
Başkent Moskova’da ise sandıkların yüzde 70.09’unun açıldığı, Putin’in oyların yüzde 88.8’ini alarak lider olduğu da aktarıldı.

İlk tebrik Medvedev'den

Rusya’da Putin'in zaferini ilk kutlayan isim Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Birleşik Parti Genel Başkanı Dmitriy Medvedev olurken, bağımsız adaylığını koyan Vladimir Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.
Telegram kanalından açıklama yapan Medvedev, “Putin'i devlet başkanlığı seçimlerindeki parlak zaferinden dolayı kutluyorum!” diye yazdı.

Adaylardan ilk açıklamalar geldi

Seçimlere bağımsız olarak katılan Putin’le birlikte yarışan diğer 3 adaydan biri olan Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, Putin'i kutlarken, seçimin şüphesiz galibi olduğunu vurgulayarak, “Elbette kazanan Vladimir Vladimiroviç Putin'dir" dedi.
Yeni Halk Partisi lideri Aleksey Neçayev ise Rusya'daki başkanlık seçimlerinin partisi için bir başarı olduğunu belirterek, “Bu seçimler tüm ülkemiz ve diğerlerinin yanı sıra Yeni Halk Partimiz için büyük bir başarıdır" ifadesini kullandı.
Putin’i kutlayan bir diğer aday ise 75 yaşındaki komünist siyasetçi Nikolay Haritonov oldu.
Rus lideri aldığı sonuç vesilesiyle tebrik eden Rusya Komünist Partisi adayı Nikolay Haritonov, kendisi ve partisinin devlet başkanlığı seçimleri sırasında dürüst ve iyi niyetli bir şekilde çalıştığını vurguladı.

‘Putin, birleşmenin sembolü oldu’

Devlet başkanlığı seçimlerini yerinde takip eden ABD'li uluslararası gözlemci, siyaset bilimci ve gazeteci Caleb Maupin, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus lider Vladimir Putin'in artık sınırlarını savunan ülkenin birleşmesinin sembolü haline geldiğini, siyasetçi lehine verilen oyların çokluğunun şaşırtıcı olmadığını söyledi.
Maupin, açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı siyasi bir figürden çok daha fazlası haline geldi ve ülkenin kaderini temsil ediyor. Dolayısıyla bu kadar çok oy almasına şaşırmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Rusya’da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
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