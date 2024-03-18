https://sputniknews.com.tr/20240318/netanyahu-batiyi-vicdanini-kaybetmekle-sucladi-1081792532.html

Netanyahu Batı'yı ‘vicdanını kaybetmekle’ suçladı

Netanyahu Batı'yı ‘vicdanını kaybetmekle’ suçladı

Sputnik Türkiye

Gazze’de ateşkese yanaşmayarak uluslararası baskılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini duyuran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başta ABD... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T07:33+0300

2024-03-18T07:33+0300

2024-03-18T07:33+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

soykırım

batı

abd

ortadoğu

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Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı’nın pazar günü yaptığı konuşmaya dikkat çekilirken, Batı’daki desteğini giderek kaybetmeye başlayan Netanyahu’nun özellikle İsrail’de seçim isteyen ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözlerine büyük tepki verdiği, başbakanın Batı ülkelerini ‘Hamas'a karşı mücadelede ülkeyi yenilgiye götürecek seçimler düzenlemekle suçladığı kaydedildi.Netanyahu, konuşmasında, “Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliam olan 7 Ekim'i unutmakta bu kadar acele mi ediyorsunuz? İsrail'in Hamas canavarlarına karşı kendini savunma hakkını inkar etmekte bu kadar acele mi ediyorsunuz? Ahlak ve vicdanınızı bu kadar çabuk mu kaybettiniz?” ifadelerini kullanırken, ayrıca uluslararası toplumda bazılarının ‘İsrail Savunma Kuvvetlerine, İsrail hükümetine ve başbakanına karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, soykırım, batı, abd, ortadoğu