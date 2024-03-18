https://sputniknews.com.tr/20240318/netanyahu-batiyi-vicdanini-kaybetmekle-sucladi-1081792532.html
Netanyahu Batı'yı ‘vicdanını kaybetmekle’ suçladı
Netanyahu Batı'yı ‘vicdanını kaybetmekle’ suçladı
Sputnik Türkiye
Gazze’de ateşkese yanaşmayarak uluslararası baskılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini duyuran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başta ABD... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T07:33+0300
2024-03-18T07:33+0300
2024-03-18T07:33+0300
israil- filistin çatışması
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Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı’nın pazar günü yaptığı konuşmaya dikkat çekilirken, Batı’daki desteğini giderek kaybetmeye başlayan Netanyahu’nun özellikle İsrail’de seçim isteyen ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözlerine büyük tepki verdiği, başbakanın Batı ülkelerini ‘Hamas'a karşı mücadelede ülkeyi yenilgiye götürecek seçimler düzenlemekle suçladığı kaydedildi.Netanyahu, konuşmasında, “Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliam olan 7 Ekim'i unutmakta bu kadar acele mi ediyorsunuz? İsrail'in Hamas canavarlarına karşı kendini savunma hakkını inkar etmekte bu kadar acele mi ediyorsunuz? Ahlak ve vicdanınızı bu kadar çabuk mu kaybettiniz?” ifadelerini kullanırken, ayrıca uluslararası toplumda bazılarının ‘İsrail Savunma Kuvvetlerine, İsrail hükümetine ve başbakanına karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, soykırım, batı, abd, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, soykırım, batı, abd, ortadoğu
Netanyahu Batı'yı ‘vicdanını kaybetmekle’ suçladı
Gazze’de ateşkese yanaşmayarak uluslararası baskılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini duyuran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, başta ABD olmak üzere kendisine gelen tepkiler üzerine Batılı müttefiklerine ateş püskürdü.
Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı’nın pazar günü yaptığı konuşmaya dikkat çekilirken, Batı’daki desteğini giderek kaybetmeye başlayan Netanyahu’nun
özellikle İsrail’de seçim isteyen ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözlerine
büyük tepki verdiği, başbakanın Batı ülkelerini ‘Hamas'a karşı mücadelede ülkeyi yenilgiye götürecek seçimler düzenlemekle suçladığı kaydedildi.
Netanyahu, konuşmasında, “Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliam olan 7 Ekim'i unutmakta bu kadar acele mi ediyorsunuz? İsrail'in Hamas canavarlarına karşı kendini savunma hakkını inkar etmekte bu kadar acele mi ediyorsunuz? Ahlak ve vicdanınızı bu kadar çabuk mu kaybettiniz?” ifadelerini kullanırken, ayrıca uluslararası toplumda bazılarının ‘İsrail Savunma Kuvvetlerine, İsrail hükümetine ve başbakanına karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu vurguladı.