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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahudan-abdli-senator-schumere-tepki-1081773550.html
Netanyahu’dan ABD’li Senatör Schumer’e tepki
Netanyahu’dan ABD’li Senatör Schumer’e tepki
Sputnik Türkiye
ABD'nin baskısını üzerinde giderek daha fazla hisseden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, kendisinin 7... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T19:39+0300
2024-03-17T19:39+0300
israil- filistin çatışması
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CNN televizyonuna açıklama yapan Netanyahu, İsrail'de yeniden seçim yapılması çağrısında bulunan Demokrat Schumer'e tepki gösterirken, ülkesinde seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin kendi işi" olduğunu söyledi.Netanyahu, "Seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmak uygunsuz" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı, ülkede bir seçim yapılacaksa "bunun nihai kararının İsrail kamuoyuna ait olacağını" belirterek, "Eğer savaş kazanılmadan önce seçim yapsaydık, en az altı ay boyunca ulusal felç yaşardık, bu da savaşı kaybettiğimiz anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu, ateşkes görüşmeleriyle ilgili soruya ise, "Bunu zaman gösterecek ama Hamas'ın tuhaf talepleri, bu anlaşmayı çok daha zorlaştırıyor ama denemeye devam edeceğiz çünkü o rehineleri geri istiyoruz” diye cevap verdi.Schumer'den İsrail'de seçim çağrısıABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, 14 Mart Perşembe günü Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.ABD Başkanı Joe Biden da MSNBC kanalına verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydetmişti.İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise Schumer’in İsrail’de erken seçim yapılması yönündeki çağrılarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vermiş, “ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail’in dostudur ve bugünlerde dahi bize çok yardımcı oluyor” diyerek, ABD’li Senatörün açıklamalarında “hata yaptığını” ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240317/netanyahu-refah-operasyonu-icin-tarih-verdi-1081769264.html
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Netanyahu’dan ABD’li Senatör Schumer’e tepki

19:39 17.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSChuck Schumer
Chuck Schumer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD'nin baskısını üzerinde giderek daha fazla hisseden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, kendisinin 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek seçim çağrısı yapmasını eleştirdi.
CNN televizyonuna açıklama yapan Netanyahu, İsrail'de yeniden seçim yapılması çağrısında bulunan Demokrat Schumer'e tepki gösterirken, ülkesinde seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin kendi işi" olduğunu söyledi.
Netanyahu, "Seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmak uygunsuz" ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı, ülkede bir seçim yapılacaksa "bunun nihai kararının İsrail kamuoyuna ait olacağını" belirterek, "Eğer savaş kazanılmadan önce seçim yapsaydık, en az altı ay boyunca ulusal felç yaşardık, bu da savaşı kaybettiğimiz anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu, ateşkes görüşmeleriyle ilgili soruya ise, "Bunu zaman gösterecek ama Hamas'ın tuhaf talepleri, bu anlaşmayı çok daha zorlaştırıyor ama denemeye devam edeceğiz çünkü o rehineleri geri istiyoruz” diye cevap verdi.

Schumer'den İsrail'de seçim çağrısı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, 14 Mart Perşembe günü Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.
ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da MSNBC kanalına verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.
Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydetmişti.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise Schumer’in İsrail’de erken seçim yapılması yönündeki çağrılarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vermiş, “ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail’in dostudur ve bugünlerde dahi bize çok yardımcı oluyor” diyerek, ABD’li Senatörün açıklamalarında “hata yaptığını” ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
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