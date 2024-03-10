https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html
Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi
Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze konusunda attığı adımların dünyayı Tel Aviv'in aleyhine çevirerek İsrail'e 'yardım etmekten çok zarar verdiğini'... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T08:55+0300
2024-03-10T08:55+0300
2024-03-10T08:55+0300
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MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj vererek gündemdeki ana başlıkları değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti."Başbakan Benyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt verdi.Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html
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joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, washington, tel aviv
joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, washington, tel aviv
Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze konusunda attığı adımların dünyayı Tel Aviv'in aleyhine çevirerek İsrail'e 'yardım etmekten çok zarar verdiğini' söyleyen Biden, Refah'ın kendisi için bir ‘kırmızı çizgi’ olduğunu vurguladı.
MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj vererek gündemdeki ana başlıkları değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.
Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.
"Başbakan Benyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt verdi.
Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.