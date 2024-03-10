https://sputniknews.com.tr/20240310/bidendan-israil-basbakani-netanyahuya-gazze-tepkisi-1081551499.html

Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi

Biden’dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze tepkisi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze konusunda attığı adımların dünyayı Tel Aviv'in aleyhine çevirerek İsrail'e 'yardım etmekten çok zarar verdiğini'... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T08:55+0300

2024-03-10T08:55+0300

2024-03-10T08:55+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

benyamin netanyahu

abd

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

washington

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MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj vererek gündemdeki ana başlıkları değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti."Başbakan Benyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt verdi.Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html

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joe biden, benyamin netanyahu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, washington, tel aviv