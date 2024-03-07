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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız
Sputnik Türkiye
Başbakan Netanyahu katıldığı bir mezuniyet töreninde Refah'a girilmemesi yönünde fikir beyan edenlerin İsrail'e savaşı kaybetmesini söylemiş olacağını dile... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T20:37+0300
2024-03-07T20:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
yoav gallant
herzi halevi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
refah
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Başbakan Benyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant bir subay kursunun mezuniyet törenine katıldı.Başbakan Netanyahu törende yaptığı konuşmada savaşın hedeflerini Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin iadesi ve Gazze'den İsrail'e yönelik gelecekteki herhangi bir tehdidin ortadan kaldırılması olarak belirlediklerini vurguladı.Netanyahu törende ayrıca "Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız, kim bize orada operasyon yapmamamızı söylerse savaşı kaybetmemizi istiyor demektir, böyle bir şey olmayacak" cümlelerini kaydetti.Törende konuşma yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "Savaşın hedeflerine ulaşıyoruz: Hamas'ın askeri ve hükümet organı olarak tasfiyesi ile tüm rehinelerin iadesi. Bu adil ve önemli savaşın sonuçları İsrail Devleti'nin tarihinde yeni bir sayfa açacak ve İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki stratejik konumuyla ilgili her şeyde, dostlarımızdan göreceğimiz muamele ve düşmanımıza karşı yaratacağımız caydırıcılıkta, uzun yıllar sürecek süreçlerin başlangıcı olacaktır" dedi.Gallant, "Bu evimiz, bir halk olarak değerlerimiz, düşman bir bölgenin kalbinde Yahudi ve demokratik bir toplum olarak var olma hakkımız için bir savaştır" cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html
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israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, herzi halevi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah
israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, herzi halevi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız

20:37 07.03.2024
© AA / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Ronen Zvulun
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Başbakan Netanyahu katıldığı bir mezuniyet töreninde Refah'a girilmemesi yönünde fikir beyan edenlerin İsrail'e savaşı kaybetmesini söylemiş olacağını dile getirdi.
Başbakan Benyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant bir subay kursunun mezuniyet törenine katıldı.
Başbakan Netanyahu törende yaptığı konuşmada savaşın hedeflerini Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin iadesi ve Gazze'den İsrail'e yönelik gelecekteki herhangi bir tehdidin ortadan kaldırılması olarak belirlediklerini vurguladı.
Netanyahu törende ayrıca "Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız, kim bize orada operasyon yapmamamızı söylerse savaşı kaybetmemizi istiyor demektir, böyle bir şey olmayacak" cümlelerini kaydetti.
Törende konuşma yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "Savaşın hedeflerine ulaşıyoruz: Hamas'ın askeri ve hükümet organı olarak tasfiyesi ile tüm rehinelerin iadesi. Bu adil ve önemli savaşın sonuçları İsrail Devleti'nin tarihinde yeni bir sayfa açacak ve İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki stratejik konumuyla ilgili her şeyde, dostlarımızdan göreceğimiz muamele ve düşmanımıza karşı yaratacağımız caydırıcılıkta, uzun yıllar sürecek süreçlerin başlangıcı olacaktır" dedi.
Gallant, "Bu evimiz, bir halk olarak değerlerimiz, düşman bir bölgenin kalbinde Yahudi ve demokratik bir toplum olarak var olma hakkımız için bir savaştır" cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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