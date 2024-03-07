https://sputniknews.com.tr/20240307/israil-basbakani-netanyahu-hamasin-son-kalesi-olan-refahta-operasyon-yapacagiz-1081493788.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız

Sputnik Türkiye

Başbakan Netanyahu katıldığı bir mezuniyet töreninde Refah'a girilmemesi yönünde fikir beyan edenlerin İsrail'e savaşı kaybetmesini söylemiş olacağını dile... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T20:37+0300

2024-03-07T20:37+0300

2024-03-07T20:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

benyamin netanyahu

yoav gallant

herzi halevi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

refah

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079439648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_270fd967e32995550501d50d774bf87d.jpg

Başbakan Benyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant bir subay kursunun mezuniyet törenine katıldı.Başbakan Netanyahu törende yaptığı konuşmada savaşın hedeflerini Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin iadesi ve Gazze'den İsrail'e yönelik gelecekteki herhangi bir tehdidin ortadan kaldırılması olarak belirlediklerini vurguladı.Netanyahu törende ayrıca "Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta operasyon yapacağız, kim bize orada operasyon yapmamamızı söylerse savaşı kaybetmemizi istiyor demektir, böyle bir şey olmayacak" cümlelerini kaydetti.Törende konuşma yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "Savaşın hedeflerine ulaşıyoruz: Hamas'ın askeri ve hükümet organı olarak tasfiyesi ile tüm rehinelerin iadesi. Bu adil ve önemli savaşın sonuçları İsrail Devleti'nin tarihinde yeni bir sayfa açacak ve İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki stratejik konumuyla ilgili her şeyde, dostlarımızdan göreceğimiz muamele ve düşmanımıza karşı yaratacağımız caydırıcılıkta, uzun yıllar sürecek süreçlerin başlangıcı olacaktır" dedi.Gallant, "Bu evimiz, bir halk olarak değerlerimiz, düşman bir bölgenin kalbinde Yahudi ve demokratik bir toplum olarak var olma hakkımız için bir savaştır" cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html

israil

filistin

refah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, yoav gallant, herzi halevi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah