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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html
Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti
Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T08:53+0300
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israil- filistin çatışması
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023’den birkaç gün sonra İsrail’e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen’i 'tamamen İsrail yanlısı duruşu' nedeniyle eleştirdi.'Nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekiyor'Von der Leyen’in İsrail ziyareti hakkında Borrell, “Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi. Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/husiler-avrupayi-asyaya-baglayan-internet-kablolarini-bombalayarak-kopardi-1081122592.html
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josep borrell, ursula von der leyen, ab, israil, hamas, filistin, filistin sorunu, gazze
josep borrell, ursula von der leyen, ab, israil, hamas, filistin, filistin sorunu, gazze

Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti

08:53 27.02.2024 (güncellendi: 09:03 27.02.2024)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail yanlısı duruşu nedeniyle eleştirdi.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023’den birkaç gün sonra İsrail’e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen’i 'tamamen İsrail yanlısı duruşu' nedeniyle eleştirdi.

'Nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekiyor'

Von der Leyen’in İsrail ziyareti hakkında Borrell, “Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi. Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı.
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