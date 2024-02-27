https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html
Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti
Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T08:53+0300
2024-02-27T08:53+0300
2024-02-27T09:03+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
ursula von der leyen
ab
israil
hamas
filistin
filistin sorunu
gazze
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081108254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ffd4c25bb3e87b52e446382717364fa.jpg
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023’den birkaç gün sonra İsrail’e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen’i 'tamamen İsrail yanlısı duruşu' nedeniyle eleştirdi.'Nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekiyor'Von der Leyen’in İsrail ziyareti hakkında Borrell, “Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi. Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/husiler-avrupayi-asyaya-baglayan-internet-kablolarini-bombalayarak-kopardi-1081122592.html
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081108254_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_6d77d83b698162d2c1b0d3c78e6044ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, ursula von der leyen, ab, israil, hamas, filistin, filistin sorunu, gazze
josep borrell, ursula von der leyen, ab, israil, hamas, filistin, filistin sorunu, gazze
Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti
08:53 27.02.2024 (güncellendi: 09:03 27.02.2024)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail yanlısı duruşu nedeniyle eleştirdi.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023’den birkaç gün sonra İsrail’e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen’i 'tamamen İsrail yanlısı duruşu' nedeniyle eleştirdi.
'Nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekiyor'
Von der Leyen’in İsrail ziyareti hakkında Borrell, “Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi. Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı.