https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html

Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti

Borrell: Netanyahu nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İsrail... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T08:53+0300

2024-02-27T08:53+0300

2024-02-27T09:03+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

ursula von der leyen

ab

israil

hamas

filistin

filistin sorunu

gazze

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023’den birkaç gün sonra İsrail’e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen’i 'tamamen İsrail yanlısı duruşu' nedeniyle eleştirdi.'Nesiller boyu sürecek bir nefret tohumu ekiyor'Von der Leyen’in İsrail ziyareti hakkında Borrell, “Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi. Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı.

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filistin

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josep borrell, ursula von der leyen, ab, israil, hamas, filistin, filistin sorunu, gazze