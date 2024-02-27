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'Husiler Avrupa'yı Asya'ya bağlayan internet kablolarını bombalayarak kopardı'
'Husiler Avrupa'yı Asya'ya bağlayan internet kablolarını bombalayarak kopardı'
Sputnik Türkiye
Yemen’de İran destekli Husilerin, Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan su altı kablolara zarar verdiği öne sürüldü. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T07:40+0300
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İsrail’in Globes gazetesinin haberinde, “Kızıldeniz’de, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Doğu Afrika’daki Cibuti arasındaki dört su altı iletişim kablosu hasar gördü” ifadesi yer aldı.Söz konusu kabloların AAE-1, Seacom, EIG ve TGN şirketlerine ait olduğu belirtildi. Hasarın, Avrupa ve Asya arasındaki internet bağlantısında 'büyük aksamalara' yol açtığı ifade edildi.Globes, onarım çalışmalarının en az sekiz hafta alabileceğini kaydetti.
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'Husiler Avrupa'yı Asya'ya bağlayan internet kablolarını bombalayarak kopardı'

07:40 27.02.2024
© AFP 2023 / -Yemen Husi Kızıldeniz gemi
Yemen Husi Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / -
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Yemen’de İran destekli Husilerin, Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan su altı kablolara zarar verdiği öne sürüldü.
İsrail’in Globes gazetesinin haberinde, “Kızıldeniz’de, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Doğu Afrika’daki Cibuti arasındaki dört su altı iletişim kablosu hasar gördü” ifadesi yer aldı.
Söz konusu kabloların AAE-1, Seacom, EIG ve TGN şirketlerine ait olduğu belirtildi. Hasarın, Avrupa ve Asya arasındaki internet bağlantısında 'büyük aksamalara' yol açtığı ifade edildi.
Globes, onarım çalışmalarının en az sekiz hafta alabileceğini kaydetti.
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