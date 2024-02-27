https://sputniknews.com.tr/20240227/husiler-avrupayi-asyaya-baglayan-internet-kablolarini-bombalayarak-kopardi-1081122592.html

'Husiler Avrupa'yı Asya'ya bağlayan internet kablolarını bombalayarak kopardı'

'Husiler Avrupa'yı Asya'ya bağlayan internet kablolarını bombalayarak kopardı'

Sputnik Türkiye

Yemen’de İran destekli Husilerin, Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan su altı kablolara zarar verdiği öne sürüldü. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T07:40+0300

2024-02-27T07:40+0300

2024-02-27T07:40+0300

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İsrail’in Globes gazetesinin haberinde, “Kızıldeniz’de, Suudi Arabistan’daki Cidde ve Doğu Afrika’daki Cibuti arasındaki dört su altı iletişim kablosu hasar gördü” ifadesi yer aldı.Söz konusu kabloların AAE-1, Seacom, EIG ve TGN şirketlerine ait olduğu belirtildi. Hasarın, Avrupa ve Asya arasındaki internet bağlantısında 'büyük aksamalara' yol açtığı ifade edildi.Globes, onarım çalışmalarının en az sekiz hafta alabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/bitcoin-zinciri-kopardi-yukselmesi-durdurulamiyor-bir-gunde-milyoner-uyanabilirsiniz-1081121813.html

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husiler, avrupa, asya, asya & pasifik, orta asya, israil, israil-filistin, çatışma, internet, internet erişimi, internet