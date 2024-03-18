https://sputniknews.com.tr/20240318/bati-basini-cin-rusya-olmazsa-ukrayna-ile-ilgili-baris-gorusmelerini-boykot-edebilir-1081820416.html

Batı basını: Çin, Rusya olmazsa Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini boykot edebilir

Batı basını: Çin, Rusya olmazsa Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini boykot edebilir

Sputnik Türkiye

Politico gazetesi, Çin’in önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Ukrayna konulu barış zirvesine Rusya’nın katılmaması halinde etkinliği boykot edebileceğini... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T22:28+0300

2024-03-18T22:28+0300

2024-03-18T22:28+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

ukrayna

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Politico gazetesinin bürokratlara dayandırdığı haberine göre Çin, Rusya’nın olmaması halinde önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini boykot edebilir.Daha önce South China Morning Post gazetesi, Çin ve İsviçre’nin, Rusya’nın İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu barış zirvesine davet edilmesi konusunda ısrar ettiğini, Moskova’nın katılımı olmadan zirvenin ‘Potemkin köyü’ gibi görüneceğini yazmıştı.Makalede ne Bern’in ne de Pekin’in Rusya’nın bulunmayacağı müzakere seçeneğini gerçekçi görmediği ifade edilmişti.Politico’nun haberinde, “Çin, Avrupa’yı İsviçre’de yapılacak barış görüşmelerinde Rusya’yı masaya oturmasına izin vermeye ikna etmeye çalışıyor, aksi takdirde Pekin bu tür toplantıları boykot edecek” vurgusu yapıldı.Bürokratlara göre aynı mesaj, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui’nin son Avrupa turu sırasında daha net bir şekilde iletildi.

https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html

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