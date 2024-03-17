https://sputniknews.com.tr/20240317/eski-abd-istihbaratcisi-rus-ulusunun-yeniden-canlanmasi-putinin-en-onemli-basarilaindan-biri-1081780403.html

Eski ABD istihbaratçısı: Rus ulusunun yeniden canlanması, Putin'in en önemli başarılarından biri

Eski ABD istihbaratçısı: Rus ulusunun yeniden canlanması, Putin'in en önemli başarılarından biri

Sputnik Türkiye

Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunun yeniden canlanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli başarılarından biri olduğunu... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T23:24+0300

2024-03-17T23:24+0300

2024-03-17T23:35+0300

dünya

scott ritter

vladimir putin

rusya

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Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunu yeniden canlandırmanın, Rusya’da düzenlenen başkanlık seçimlerinde ezici bir zafere doğru giden Vladimir Putin’in en önemli başarılarından biri olduğunu vurguladı. Ritter, Rus liderinin zaferinin 'bir boşluktan doğmadığını' belirterek, bunun, Putin adına 'Rusya ve Rus halkı için çeyrek asırlık özverili çalışmanın bir ürünü' olduğunu söyledi.'1990'larda Rus devletinin ve Rus ulusunun varlığının sorgulandığı sıkıntılı dönemlere işaret eden Ritter, şu ifadeleri kullandı:Putin isminin 90'lı yıllarda öne çıktığını vurgulayan Ritter, "Putin, 1990'lı yılların gerçekliğini gördü ve ülkesinin asla o günlere dönemeyeceğini anladı . Rusya'nın 90'lı yıllarda izlediği yoldan kurtulmaması halinde Rusya'nın (var) olmayacağını anlamıştı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html

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scott ritter, vladimir putin, rusya