https://sputniknews.com.tr/20240317/eski-abd-istihbaratcisi-rus-ulusunun-yeniden-canlanmasi-putinin-en-onemli-basarilaindan-biri-1081780403.html
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ulusunun yeniden canlanması, Putin'in en önemli başarılarından biri
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ulusunun yeniden canlanması, Putin'in en önemli başarılarından biri
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunun yeniden canlanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli başarılarından biri olduğunu... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T23:24+0300
2024-03-17T23:24+0300
2024-03-17T23:35+0300
dünya
scott ritter
vladimir putin
rusya
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Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunu yeniden canlandırmanın, Rusya’da düzenlenen başkanlık seçimlerinde ezici bir zafere doğru giden Vladimir Putin’in en önemli başarılarından biri olduğunu vurguladı. Ritter, Rus liderinin zaferinin 'bir boşluktan doğmadığını' belirterek, bunun, Putin adına 'Rusya ve Rus halkı için çeyrek asırlık özverili çalışmanın bir ürünü' olduğunu söyledi.'1990'larda Rus devletinin ve Rus ulusunun varlığının sorgulandığı sıkıntılı dönemlere işaret eden Ritter, şu ifadeleri kullandı:Putin isminin 90'lı yıllarda öne çıktığını vurgulayan Ritter, "Putin, 1990'lı yılların gerçekliğini gördü ve ülkesinin asla o günlere dönemeyeceğini anladı . Rusya'nın 90'lı yıllarda izlediği yoldan kurtulmaması halinde Rusya'nın (var) olmayacağını anlamıştı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusyada-secimi-sandik-cikis-anketine-gore--vladimir-putin-kazandi-1081776055.html
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scott ritter, vladimir putin, rusya
scott ritter, vladimir putin, rusya
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ulusunun yeniden canlanması, Putin'in en önemli başarılarından biri
23:24 17.03.2024 (güncellendi: 23:35 17.03.2024)
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunun yeniden canlanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli başarılarından biri olduğunu söyledi.
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ulusunu yeniden canlandırmanın, Rusya’da düzenlenen başkanlık seçimlerinde ezici bir zafere doğru giden Vladimir Putin’in en önemli başarılarından biri olduğunu vurguladı.
Ritter, Rus liderinin zaferinin 'bir boşluktan doğmadığını' belirterek, bunun, Putin adına 'Rusya ve Rus halkı için çeyrek asırlık özverili çalışmanın bir ürünü' olduğunu söyledi.
'1990'larda Rus devletinin ve Rus ulusunun varlığının sorgulandığı sıkıntılı dönemlere işaret eden Ritter, şu ifadeleri kullandı:
“Suçlu oligarkların, gerçek müttefik olmayan ancak daha ziyade Rusya'ya siyasi ve ekonomik olarak egemenlik kurmaya çalışan, görünüşte Batılı müttefikler adına Rusya ekonomisini ele geçirdiği ve gasp ettiği bir on yıldı. Bu, Vladimir Putin'in siyasi açıdan öne çıktığı on yıldı."
Putin isminin 90'lı yıllarda öne çıktığını vurgulayan Ritter, "Putin, 1990'lı yılların gerçekliğini gördü ve ülkesinin asla o günlere dönemeyeceğini anladı . Rusya'nın 90'lı yıllarda izlediği yoldan kurtulmaması halinde Rusya'nın (var) olmayacağını anlamıştı" dedi.