https://sputniknews.com.tr/20240314/ukraynali-askerler-guc-yoluyla-ulke-parlamentosunu-ele-gecirmeyi-planliyor-1081680505.html

Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor

Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Rus uzmanların ele geçen gizli bir yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T09:52+0300

2024-03-14T09:52+0300

2024-03-14T09:52+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

aleksandr sırskiy

ukrayna

ukrayna genelkurmay başkanlığı

yüksek rada

verhovna rada

darbe

darbe teşebbüsü

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Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyurmuştu. Ele geçirilen bilgiler, bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği gösterdiği belirtilmişti.ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, Ukrayna parlamentosu Rada’nın hızlı bir şekilde ele geçirilmesi müzakere ediliyor.Yazışmaya katılanlardan biri, “Şimşek hızıyla hayata geçirmemiz gereken en önemli eylem, belli bir anda Yüksek Rada’yı ele geçirmek” diye yazarken başka bir yazışmacı da, “Sayımız artınca, savaşçılar eğitimden geçince kitle hazır olacak” diye ekledi.Sohbete katılan üçüncü bir kişi, “Askerlerin desteğine ihtiyaç var. Bu olmadan hiçbir şey işe yaramaz. Temel itici güçtür. Siperdekiler bizimle olduklarını söylerse halk da bize katılır” diye kaydetti.Bir başkası, “Üstelik insanlar, dümenin başında askerlerin olduğunu ve diğer askerlerin de onları takip ettiğini görünce otomatikman doğru olan tarafa geçerler” diye anlattı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html

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vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, yüksek rada, verhovna rada, darbe, darbe teşebbüsü