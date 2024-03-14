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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukraynali-askerler-guc-yoluyla-ulke-parlamentosunu-ele-gecirmeyi-planliyor-1081680505.html
Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Rus uzmanların ele geçen gizli bir yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T09:52+0300
2024-03-14T09:52+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
aleksandr sırskiy
ukrayna
ukrayna genelkurmay başkanlığı
yüksek rada
verhovna rada
darbe
darbe teşebbüsü
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Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyurmuştu. Ele geçirilen bilgiler, bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği gösterdiği belirtilmişti.ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, Ukrayna parlamentosu Rada’nın hızlı bir şekilde ele geçirilmesi müzakere ediliyor.Yazışmaya katılanlardan biri, “Şimşek hızıyla hayata geçirmemiz gereken en önemli eylem, belli bir anda Yüksek Rada’yı ele geçirmek” diye yazarken başka bir yazışmacı da, “Sayımız artınca, savaşçılar eğitimden geçince kitle hazır olacak” diye ekledi.Sohbete katılan üçüncü bir kişi, “Askerlerin desteğine ihtiyaç var. Bu olmadan hiçbir şey işe yaramaz. Temel itici güçtür. Siperdekiler bizimle olduklarını söylerse halk da bize katılır” diye kaydetti.Bir başkası, “Üstelik insanlar, dümenin başında askerlerin olduğunu ve diğer askerlerin de onları takip ettiğini görünce otomatikman doğru olan tarafa geçerler” diye anlattı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html
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vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, yüksek rada, verhovna rada, darbe, darbe teşebbüsü
vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, yüksek rada, verhovna rada, darbe, darbe teşebbüsü

Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor

09:52 14.03.2024
© Sputnik / Evgeny Kotenko / Multimedya arşivine gidinUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik / Evgeny Kotenko
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus uzmanların ele geçen gizli bir yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun diğer askeri yetkililerini de tarafına çekmeyi planladığını ortaya koyuyor.
Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyurmuştu. Ele geçirilen bilgiler, bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği gösterdiği belirtilmişti.
ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, Ukrayna parlamentosu Rada’nın hızlı bir şekilde ele geçirilmesi müzakere ediliyor.
Yazışmaya katılanlardan biri, “Şimşek hızıyla hayata geçirmemiz gereken en önemli eylem, belli bir anda Yüksek Rada’yı ele geçirmek” diye yazarken başka bir yazışmacı da, “Sayımız artınca, savaşçılar eğitimden geçince kitle hazır olacak” diye ekledi.
Sohbete katılan üçüncü bir kişi, “Askerlerin desteğine ihtiyaç var. Bu olmadan hiçbir şey işe yaramaz. Temel itici güçtür. Siperdekiler bizimle olduklarını söylerse halk da bize katılır” diye kaydetti.
Bir başkası, “Üstelik insanlar, dümenin başında askerlerin olduğunu ve diğer askerlerin de onları takip ettiğini görünce otomatikman doğru olan tarafa geçerler” diye anlattı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.
Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.
Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında
12 Mart, 08:55
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