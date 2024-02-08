https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesinin gerektiğini belirterek Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden aldığını duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T19:50+0300
2024-02-08T19:50+0300
2024-02-08T19:54+0300
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rustem umerov
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yenilenmesi konusunu mevcut Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile görüştüğünü ve kendisine 'ekibin bir parçası olarak kalmasını' önerdiğini söyledi.Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zelenskiy ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak ise Aleksandr Sırskiy'i atadığını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi kararının alındığını doğrulayarak Valeriy Zalujnıy'e tüm hizmetleri için teşekkür etti.Umerov açıklamasında, "Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyaç var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi gerektiğine karar verildi. Zalujnıy'e tüm hizmetleri için içtenlikle minnettarım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, valeriy zalujnıy, rustem umerov, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, valeriy zalujnıy, rustem umerov, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı
19:50 08.02.2024 (güncellendi: 19:54 08.02.2024)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesinin gerektiğini belirterek Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden aldığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yenilenmesi konusunu mevcut Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile görüştüğünü ve kendisine 'ekibin bir parçası olarak kalmasını' önerdiğini söyledi.
Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
General Valeriy Zalujnıy ile görüştüm. İki yıl boyunca Ukrayna'yı savunduğu için kendisine teşekkür ettim. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ne tür bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenecek liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Böyle bir yenilenmenin zamanı şimdi geldi. Valeriy'e ekibin bir parçası olarak kalmasını önerdim.
Zelenskiy ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak ise Aleksandr Sırskiy'i atadığını açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi kararının alındığını doğrulayarak Valeriy Zalujnıy'e tüm hizmetleri için teşekkür etti.
Umerov açıklamasında, "Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyaç var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi gerektiğine karar verildi. Zalujnıy'e tüm hizmetleri için içtenlikle minnettarım" dedi.