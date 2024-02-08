https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesinin gerektiğini belirterek Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden aldığını duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T19:50+0300

2024-02-08T19:50+0300

2024-02-08T19:54+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yenilenmesi konusunu mevcut Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ile görüştüğünü ve kendisine 'ekibin bir parçası olarak kalmasını' önerdiğini söyledi.Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zelenskiy ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak ise Aleksandr Sırskiy'i atadığını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi kararının alındığını doğrulayarak Valeriy Zalujnıy'e tüm hizmetleri için teşekkür etti.Umerov açıklamasında, "Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyaç var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri liderliğinin değiştirilmesi gerektiğine karar verildi. Zalujnıy'e tüm hizmetleri için içtenlikle minnettarım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, valeriy zalujnıy, rustem umerov, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy