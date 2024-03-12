https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html
Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında
Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında
Sputnik Türkiye
Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T08:55+0300
2024-03-12T08:55+0300
2024-03-12T08:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
asker
ukrayna genelkurmay başkanlığı
aleksandr sırskiy
darbe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:193:1668:1131_1920x0_80_0_0_56dca23a189087374b63ccc5dcab5e35.jpg
Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyururken, bele geçirilen bilgilere göre bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, terörist yöntemlere dayanan bir siyasi partinin kurulması müzakere ediliyor.Buna göre ilk başta eylemlerin Ukrayna Parlamentosu Rada’daki milletvekillerinden başlaması, ardından terör eylemlerine geçerek bombalı saldırı düzenleme, muhaliflerin ortadan kaldırılması ve infazlar öneriliyor.Sohbete katılanlardan biri, “Neden kendi partimizi kurmuyoruz?” diye yazarken, yazışmalara katılan bir diğeri, “İşte 111 kişi hazır” diye ekliyor.Üçüncü bir kişi de bunun üzerine şu yorumda bulunuyor:Yazışmalarda yer alan bir diğer kişi, “Çin’de olduğu gibi yapmak lazım. Hepsini duvara dayamak lazım” ifadesini kullandı.Yorumlardan birinde ise, “Demek parti dışında, GUR (Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi) gibi bir grup da oluşturulmalı ve Rada’da temizlik yapılmalı. Buna terör denir” dendi.Yazışmada yer alan biri, Ukrayna halkının bu terör eyleminin arkasında kimlerin olduğunu bileceği, ama iktidardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu yöntemlere destek vereceği tahmininde bulundu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-ordusunda-komutanlar-ve-elit-askerler-zelenskiyi-devirmeyi-tartisiyor-1081589207.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:37:1668:1287_1920x0_80_0_0_634bf229d1e78cab186eae35290965b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna ordusu, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, asker, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, darbe, terör, parti
ukrayna ordusu, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, asker, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, darbe, terör, parti
Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında
Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist yöntemlere başvurarak devirmek için silahlı kanada sahip olacak radikal bir parti kurmayı planladığını gösteriyor.
Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyururken, bele geçirilen bilgilere göre bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.
ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, terörist yöntemlere dayanan bir siyasi partinin kurulması müzakere ediliyor.
Buna göre ilk başta eylemlerin Ukrayna Parlamentosu Rada’daki milletvekillerinden başlaması, ardından terör eylemlerine geçerek bombalı saldırı düzenleme, muhaliflerin ortadan kaldırılması ve infazlar öneriliyor.
Sohbete katılanlardan biri, “Neden kendi partimizi kurmuyoruz?” diye yazarken, yazışmalara katılan bir diğeri, “İşte 111 kişi hazır” diye ekliyor.
Üçüncü bir kişi de bunun üzerine şu yorumda bulunuyor:
Gelin düşünelim. Zima (Ukrayna ordusu 80. Hava Taarruz Tugayı keşif grubu komutanı Maksim Şevtsov) toprağımız Nestor’u (Nestor Mahno) örnek gösterdi. Siyasette diğer tüm işletmelerde olduğu gibi, önce herşey eğlence olsun diye başlar, sonra fanatizme kadar varır. Avusturyalı ressam (Adolf Hitler) de eğlence olsun diye kürsüye çıkmıştı.
Yazışmalarda yer alan bir diğer kişi, “Çin’de olduğu gibi yapmak lazım. Hepsini duvara dayamak lazım” ifadesini kullandı.
Yorumlardan birinde ise, “Demek parti dışında, GUR (Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi) gibi bir grup da oluşturulmalı ve Rada’da temizlik yapılmalı. Buna terör denir” dendi.
Yazışmada yer alan biri, Ukrayna halkının bu terör eyleminin arkasında kimlerin olduğunu bileceği, ama iktidardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu yöntemlere destek vereceği tahmininde bulundu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in,
görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak
yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.
Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.
Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.