https://sputniknews.com.tr/20240312/zelenskiyden-rahatsiz-ukraynali-askerler-silahli-kanada-sahip-yeni-parti-kurma-arayisinda-1081603557.html

Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında

Zelenskiy’den rahatsız Ukraynalı askerler silahlı kanada sahip yeni parti kurma arayışında

Sputnik Türkiye

Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmanın dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T08:55+0300

2024-03-12T08:55+0300

2024-03-12T08:55+0300

ukrayna krizi

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Rus güvenlik uzmanları, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalına erişildiğini duyururken, bele geçirilen bilgilere göre bu kişilerin iktidarı ve askeri yönetimi devirme seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.ParaBelum Telegram kanalındaki yazışmalar Sputnik’in de eline geçerken, sızan yazışmalarda, terörist yöntemlere dayanan bir siyasi partinin kurulması müzakere ediliyor.Buna göre ilk başta eylemlerin Ukrayna Parlamentosu Rada’daki milletvekillerinden başlaması, ardından terör eylemlerine geçerek bombalı saldırı düzenleme, muhaliflerin ortadan kaldırılması ve infazlar öneriliyor.Sohbete katılanlardan biri, “Neden kendi partimizi kurmuyoruz?” diye yazarken, yazışmalara katılan bir diğeri, “İşte 111 kişi hazır” diye ekliyor.Üçüncü bir kişi de bunun üzerine şu yorumda bulunuyor:Yazışmalarda yer alan bir diğer kişi, “Çin’de olduğu gibi yapmak lazım. Hepsini duvara dayamak lazım” ifadesini kullandı.Yorumlardan birinde ise, “Demek parti dışında, GUR (Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi) gibi bir grup da oluşturulmalı ve Rada’da temizlik yapılmalı. Buna terör denir” dendi.Yazışmada yer alan biri, Ukrayna halkının bu terör eyleminin arkasında kimlerin olduğunu bileceği, ama iktidardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu yöntemlere destek vereceği tahmininde bulundu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.Washington Post gibi Batılı medya kuruluşları Zalujnıy’ın görevden alınmasının ardındaki siyasi motivasyona dikkat çekerken, Zelenskiy’in eski Genelkurmay Başkanı'nın artan popülaritesinden korkup onu bir rakip olarak görerek kamuoyu gündeminden uzaklaştırmaya karar verdiğini yazıyor.Buna ek olarak, Ukrayna’da yapılan anketler, bu yıl başkanlık seçimi yapılması durumunda, bu seçimleri Zelenskiy’in yerine Zalujnıy’ın kazanacağını gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ukrayna-ordusunda-komutanlar-ve-elit-askerler-zelenskiyi-devirmeyi-tartisiyor-1081589207.html

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ukrayna ordusu, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, asker, ukrayna genelkurmay başkanlığı, aleksandr sırskiy, darbe, terör, parti